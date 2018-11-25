Глава Сунтарского улуса сообщил об экологической катастрофе

Однако в благоустроенных домах сунтарцев поступает вот такая вода:

Вот что сообщает глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев:

В период с 21 по 23 ноября 2018 года на территории Сунтарского улуса вдоль реки Вилюй с.Хордогойского наслега до Тюбяй — Жарханского наслега наблюдается интенсивное поступление воды из — подо льда. При этом цвет воды окрашен в темно-коричневый оттенок, схожий по мутности воды которая была при загрязнении реки в августе текущего года.

Данная ситуация официально зафиксирована Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) ТО в Нюрбинском районе, предлоставлены рекомендации в адрес Сунтарского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», Управлению образования Сунтарского района, Центральной районной больнице и МО «Сунтраский наслег» о необходимости воздержания потребления воды из реки Вилюй для питьевых нужд.

На сегодняшний день не выяснены обстоятельства поступления воды из — подо льда, есть предположения о пропусках воды с Вилюйского водохранилища или осуществления промышленными предприятиями спусков технологических вод.

Из-за ограничения потребления воды из реки возникает напряженность среди населения, кроме того для обеспечения чистой питьевой водой у социальных учреждения и жилищно-коммунальных хозяйств вновь возникают непредвиденные расходы.

Следует отметить, что в ходе ранее проведенных совещаний о загрязнении реки Вилюй технологической водой АК «АЛРОСА» (ПАО), загрязнение воды в зимнее время — прогнозировалось.

На основании изложенного, а также для предоставления исчерпывающей информации для населения Сунтарского улдуса, прошу дать разъяснения в сложившейся ситуации.