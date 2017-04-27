Глава Следкома Якутии подал рапорт об отставке?

Служебная проверка, проведенная в Управлении СК РФ по Якутии, вскрыла ряд нарушений. В итоге в отношении руководителя отдела кадров Артема Дьяконова возбуждено уголовное дело. Олег Мезрин подал рапорт об отставке, сообщают источники News.Ykt.Ru.
Информацию в Управлении Следкома РФ в Якутии не подтвердили и не отвергли. Официально глава управления Олег Мезрин находится в отпуске. Назвать точную дату выхода руководителя на работу затруднились.
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