Глава Следкома Якутии подал рапорт об отставке?

Служебная проверка, проведенная в Управлении СК РФ по Якутии, вскрыла ряд нарушений. В итоге в отношении руководителя отдела кадров Артема Дьяконова возбуждено уголовное дело. Олег Мезрин подал рапорт об отставке, сообщают источники News.Ykt.Ru. Информацию в Управлении Следкома РФ в Якутии не подтвердили и не отвергли. Официально глава управления Олег Мезрин находится в отпуске. Назвать точную дату выхода руководителя на работу затруднились. Подробнее — в источнике. comments powered by HyperComments Источник: http://news.ykt.ru/article/56331?day.theme

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