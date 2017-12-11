Глава Шеи выиграл с минимальным перевесом

10 декабря состоялись выборы главы Шеинского наслега Сунтарского улуса.

Это повторные выборы, так как 10 сентября на выборах больше всего голосов было отдано против всех кандидатов.

10 декабря глава Шеинского наслега избран.

На этот пост претендовали четыре человека: Петр ПОТАПОВ, безработный самовыдвиженец, Александр РОМАНОВ, самовыдвиженец, начальник МПЧ-4 ОГПС 31 ГБУ РС(Я) ГПС (Я), Алексей ОБОЮКОВ, самовыдвиженец, действующий глава и Саргылана МЕРКУРЬЕВА, ЕР, заведующая отделом по координационной работе Управления КДР.

По предварительным данным, выборы выиграл действующий глава и самовыдвиженец Алексей ОБОЮКОВ. Алексей Октябринович выиграл с минимальным перевесом в один голос. За него проголосовали 133 человека, что составляет 36,14% от числа проголосовавших.

Всего на один голос отстала от него ставленница ЕР Саргылана МЕРКУРЬЕВА, за которую отдали голоса 132 человека, что составляет 35,87%.

На третьем месте Петр ПОТАПОВ, в активе которого 92 голоса (25%).

Александр РОМАНОВ, вероятно, технический кандидат, за которого проголосовали 3 человека (0,82%).

Против всех кандидатов проголосовали 4 избирателя (1,09%).

Всего приняли участие 368 человек, что составляет 73,45% от числа избирателей.