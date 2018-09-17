Глава РусГидро провел совещание по подготовке энергообъектов ДВФО к осенне-зимнему периоду

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел совещание с руководителями производственного блока ПАО «РусГидро» и подконтрольных РусГидро энергокомпаний Дальневосточного федерального округа, на котором были подведены промежуточные итоги подготовки объектов электро- и теплоэнергетики региона к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Ремонтная кампания на дальневосточных объектах РусГидро идет в соответствии с графиком. В настоящее время по основному оборудованию завершены ремонты 156 турбоагрегатов, 169 котлоагрегатов, 43 генераторов. Также отремонтировано 2 760 км электрических сетей всех классов напряжения и 42,1 км теплосетей. Как отметили участники совещания, ремонтная кампания будет завершена в срок.

Общий объём финансирования ремонтной программы энергообъектов РусГидро на Дальнем Востоке в 2018 году составит 14,6 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей выделяется дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат.

Одновременно с ремонтом оборудования РусГидро ведет строительство новых сетевых и генерирующих объектов. Так, 10 сентября 2018 года во Владивостоке была введена в эксплуатацию ТЭЦ Восточная. Современная станция электрической мощностью 139,5 МВт и тепловой мощностью 432 Гкал/ч обеспечит значительную часть Владивостока электричеством, теплом и горячей водой.

До конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию третьего гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме, где реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов Группы РусГидро. После пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.

В 2018 году завершится строительство заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» для объединения изолированного центрального энергорайона Якутской энергосистемы с ОЭС Востока, реконструкция трех подстанций в Магаданской области для подключения ЛЭП 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», что существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей.

РусГидро продолжает реализацию инновационных проектов в области возобновляемых источников энергии. Завершается монтаж ветроустановок ветродизельного комплекса в якутском арктическом посёлке Тикси. Проект уникален не только для Якутии, но и для России в целом: впервые в нашей стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения поселка Тикси и снизит его зависимость от дорогого дизельного топлива.

Особое внимание при подготовке к зиме РусГидро уделяет своевременной закупке и поставке топлива для электростанций, особенно в отдаленных регионах, работающих изолированно от единой энергосистемы. Запасы топлива соответствуют нормативным. На все объемы топлива проведены тендеры, осуществляется поставка на электростанции.

Как отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, обеспечение надежности работы энергооборудования весь осенне-зимний период сейчас самое важное направление деятельности всех дальневосточных энергокомпаний. «Все наши энергообъекты должны быть в срок готовы к работе в условиях отрицательных температур, когда на энергетиков возлагается особая ответственность за бесперебойное энергообеспечение потребителей», – подчеркнул глава РусГидро.

Справка:

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

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Пресс-служба РусГидро

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