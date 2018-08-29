Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?

На днях СМИ облетела информация о том, что в Кобяйском улусе браконьеры пробили лодки инспекторам охраны природы. На эту тему и SakhaLife разместил два пресс-релиза от Минэкологии республики.

Браконьеры пробили лодку инспекторам охраны природы http://sakhalife.ru/narushiteli-okazali-soprotivlenie-inspektoram-ohranyi-prirodyi/ 21 августа 2018 г.

Минэкологии Якутии: действия инспекторов были обоснованными http://sakhalife.ru/minekologii-yakutii-deystviya-inspektorov-byili-obosnovannyimi/ 24 августа 2018 г.

В редакцию обратились представители другой стороны – родовой общины «Болгит», у которой оказалась совершенно противоположная точка зрения на события, произошедшие 19 августа. Предоставляем словом Петру СОЛОВЬЕВУ, руководителю родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенов «Болгит» (Право на ответ).

— Я, Петр Ильич Соловьев, проживаю в селе Сеген-Кюель Кобяйского улуса и являюсь руководителем родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенов «Болгит».

С весны этого года, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»*, где прямым текстом органам местного самоуправления и их должностным лицам запрещено вмешиваться в деятельность общин малочисленных народов, на нашу родовую общину стал оказывать давление глава МО «Кировский национальный эвенский наслег». «Кировский наслег» это села Сеген-Кюель и Батамай Кобяйского улуса.

20 апреля 2018 г. глава Кировского наслега Максим Николаевич АЛЕКСЕЕВ обратился к Уполномоченному по правам КМНС РС (Я) К.В. РОББЕК с жалобой на сугубо внутренние дела нашей общины. 26 апреля 2018 г. Уполномоченный по правам КМНС К.В. Роббек обратился к и.о. прокурора Кобяйского улуса М.Г. КАРДАШЕВСКОМУ о привлечении председателя общины «Болгит» П.С. Соловьева к ответственности по жалобе М.Н.Алексеева. Проверка прокуратуры не выявила в деятельности общины нарушений. Остается только изумиться позиции уполномоченного охранять наши права К.В. Роббека, который принял сторону главы муниципального образования. Опять же замечу, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Есть над чем задуматься.

27 июня 2018 г. глава Кировского наслега Максим Николаевич Алексеев провел в селе Батамай в здании администрации собрание охотников родовой общины «Болгит» (!). Это вообще нонсенс! Чужие люди провели собрание охотников нашей общины, при этом членов нашей общины присутствовало всего 2 человек, и они категорически не согласились с протоколом собрания, посторонних людей во главе с главой было 6 человек. Опять же, считаю эти действия грубым вмешательством в деятельность общины, прямо нарушающими Федеральный закон № 104-ФЗ.

Кроме того, 12 мая 2018 г. в мой адрес были организованы 4 жалобы в адрес и.о. прокурора Кобяйского улуса М.Г.Кардашевского.

Все изложенные выше события имеют документальное подтверждение.

О целях и задачах нашего главы можно только догадываться, но хочу отметить, что по долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира РОКМНСЭ «Болгит» является пользователем территории в 1,2 млн гектаров и имеет право на выдачу лицензий на дикого северного оленя, лося, снежного барана, кабарги, волка, горностая, белки, росомахи, лисицы, бурого медведя, соболя, зайца-беляка, боровой дичи.

Теперь самое время коснуться семейных связей главы МО «Кировский национальный эвенский наслег». Его родной старший брат Николай АЛЕКСЕЕВ является инспектором ООПТ (особо охраняемая природная территория) «Кэлэ» Дирекции биологических ресурсов и ООПТ и параллельно является землеустроителем в МО «Кировский наслег»; двоюродный брат Анатолий АЛЕКСЕЕВ начальник отдела материально-технического снабжения (внимание!) Дирекции биологических ресурсов и ООПТ; родная сестра Надежда СТЕПАНОВА (по мужу) работает заместителем главы наслега и фактически выполняет работу главы наслега, а брат, действующий глава и его семья проживают в Якутске.

Чуть позже некоторые из них примут самое активное участие в событиях, которые я опишу ниже.

21 августа 2018 г. я находился с туристами на 164 км. реки Кэлэ. Утром к нашей стоянке прибыли инспектор ООПТ «Кэлэ» Николай АЛЕКСЕЕВ, инспектор ООПТ «Ниджили» (!) Петр ЧЕМЕЗОВ, начальник отдела материально-технического обеспечения ДБР и ООПТ Анатолий АЛЕКСЕЕВ (!), инспектор ДБР и ООПТ Петр АРГУНОВ. Инспекторы и начальник отдела материально-технического обеспечения устроили форменный «шмон» с пристрастием, однако, не обнаружив ничего противозаконного, вынуждены были отправиться восвояси. Когда они уходили, инспектор Петр Аргунов упрекнул инспектора Николая Алексеева: «Столько бензина сожгли, и все впустую».

Возникает логичный вопрос: откуда они могли знать, что с 17 по 23 августа 2018 г. я буду на реке Кэлэ с иностранными туристами? Еще удивляет, что они, как по заказу или чьей-то прихоти, приехали за 300 с лишним км. на р.Кэлэ. Допускаю, что их целью могла быть дискредитация меня как руководителя общины «Болгит», а еще лучше было бы поймать меня на браконьерстве с нарушением сроков охоты с последующим возбуждением уголовного дела.

В разговоре с инспекторами я узнал о неприятном инциденте, который случился 19 августа 2018 г. с 30 по 18 км. реки Кэлэ с работником РОКМНСЭ «Болгит», жителями Еспехского наслега Г. и Р.

Позже я узнал у Г. и Р. подробности инцидента. По их словам, дело обстояло так:

П. Соловьев: Это глава Кировского наслега Максим Алексеев со своими детьми и племянниками

Примерно на 30 км. они увидели на берегу 3 лодки, около 10 человек, позже они узнали, что было 3 взрослых и 5 детей. 3 взрослых вскочили в 2 лодки и отправились в погоню. Замечу, что их лодки не имеют опознавательных знаков. Через пару километров они догнали лодку и начали ее таранить с двух сторон. Далее их лодки взобрались сверху с двух сторон, лодка с Г. и Р. притопла, возникла реальная опасность затопления лодки. Г. начал отталкивать лодки, в процессе чего одна из лодок инспекторов оказалась повреждена. Лодка с Г. и Р. проскользнула между двух лодок и начала убегать.

Приблизительно через 10 км., на 18 км. реки Кэлэ, лодку с Г. и Р. догнала лодка с инспектором Николаем Алексеевым и его братом, главой наслега, Максимом Алексеевым. За штурвалом находился Николай Алексеев. Далее, на ходу, лодку с Г. и Р. проткнули пикой 3 раза. Затем лодка с братьями Алексеевыми отошла в сторону и оттуда инспектором Николаем Алексеевым был произведен выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону Г. и Р. Это момент Г. отснял на свой мобильный телефон. Когда лодка начала тонуть, Г. стоя по грудь в воде, одной рукой держал мотор, чтобы он не утонул, второй рукой выкидывал из лодки вещи на берег, чтобы они не промокли. Позже инспекторы оценили этот эпизод как факт нападения на них.

П. Соловьев: Красная лодка — потерпевших, зеленая лодка — главы Кировского наслега Алексеева М.Н. Тоже без госномеров.

Потом Г. и Р. вышли на берег, Г. туго связали за спиной руки. Далее, как свидетельствует Р., глава наслега Максим Алексеев принимал активное участие при задержании и связывании.

У Г. отобрали телефон и больше он его не видел. Также у Г. отобрали и не вернули (по другим данным выкинули) промысловые лицензии на вылов рыбы на реках Кэлэ и Эегес, принадлежащие РОКМНСЭ «Болгит» и наряд на работу. Г. является бригадиром рыбаков (по другим данным уничтожили).

Далее Г. остался связанным и пролежал на холодных камнях, при обилии мошек и комаров, 8 (ВОСЕМЬ!) часов. Фото его рук в нынешнем состоянии прилагаю.

Только вечером приехали другие инспекторы ДБР и ООПТ, усть-алданский участковый и увезли Г. в Борогонцы.

Прошу считать текст ниже публичным обращением к Следственному комитету РФ, Министерству экологии РС(Я), Природоохранной прокуратуре РФ, Прокуратуре РФ:

Имели ли допуск инспекторы ООПТ «Кэлэ» Николай Алексеев и Петр Чемезов к использованию спецсредств и табельного оружия? Я сам 16 лет проработал инспектором и, насколько знаю, чтобы получить допуск, необходимо пройти специальное обучение. Имели ли право инспекторы держать Г. связанным в течение 8 часов. Ведь даже полиция не имеет права применять наручники более 3 часов. В результате Г. получил телесные повреждения кистей обеих рук. Имело ли право частное лицо, глава наслега, Максим Алексеев, принимать самое активное участие в преследовании, задержании и связывании? Имели ли законное право 6 гражданских, глава наслега Максим Алексеев и 5 детей, на нахождение на территории ООПТ «Приалданский»? Ведь, если они не имели пропусков, то какое имели моральное право инспекторы Н.Алексеев и П.Чемезов проверять и штрафовать других рыбаков? Налицо двойные стандарты и злоупотребление должностными полномочиями. Если пропуски «вдруг» обнаружатся, хочу предупредить, что с точки зрения закона подделка документов это уголовное преступление и согласно УК наказывается лишением свободы до 2 лет. Инспекторы с частными лицами, общим количеством 8 человек, передвигались на 3 лодках: двух инспекторских и одной частной. Одна частная лодка физически не могла перевозить 6 человек с вещами и топливом. Насколько я знаю, на рейде инспектор не вправе брать с собой в лодку частных лиц. По самым скромным подсчетам, на перевозку частных лиц на реку Кэлэ на двух лодках, принадлежащих ДБР и ООПТ, инспекторы сожгли бензина и масла на 30 тысяч рублей. Как этот факт оценивает их работодатель и головное учреждение Министерство экологии РС(Я)? Откуда инспекторы узнали, что с 17 по 23 августа я буду на реке Кэлэ с иностранными туристами? Считаю что, как минимум, необходима служебная проверка в ДБР и ООПТ. Почему на рейд на реку Кэлэ на 164 км. выезжает начальник материально-технического отдела ДБР и ООПТ Анатолий Алексеев? Который, видимо, чисто по стечению обстоятельств, является близким родственником инспектора ООПТ «Кэлэ» Николая Алексеева и главы Кировского наслега Максима Алексеева. Какое право имели инспекторы и частное лицо отобрать и не вернуть телефон? Как трактует подобное деяние закон? Какое право имели инспекторы и частное лицо отобрать документы общины «Болгит» и, по нашим данным, уничтожить их?

П. Соловьев: Лодки госинспекторов без опознавательных знаков и без госномеров

11. Почему лодки инспекторов не имеют опознавательных знаков? На фотографиях с места событий это отчетливо видно. Ведь совершенно непонятно, кто преследует лодку. Может, это бандиты? Или инспекторы-бандиты?

12. Какое право имели инспекторы подвергать опасности жизни других людей? Река Кэлэ стремительная и холодная, с крупными валунами. Ведь, если бы даже Г. был нарушителем, то Р. был просто пассажиром. Р. 66 лет, он 23 года проработал капитаном парома, почетный житель Еспехского наслега, очень уважаемый человек, один вырастил 5 детей, имеет 10 внуков. Кроме того, он имеет серьезные проблемы с сердцем, должен в ближайшее время пройти операцию в Новосибирске. Г. 45 лет, глава большого семейства, 3 детей, зимой работает в котельной, летом бригадир рыбаков. Тоже уважаемый в селе человек, очень скромный и работящий, любящий и добрый отец. Считаю, что в данном инциденте он стал жертвой провокации.

13. Не является ли такая «удобная» родственная смычка инструментом для захвата управления над РОКМНСЭ «Болгит» со всеми его охотничьими угодьями в 1,2 млн гектаров и лицензиями на дичь?

14. 24 августа 2018 г. Министерство экологии выступило с заявлением, что 23 августа 2018 г. ДБР и ООПТ провело выездную комиссию на месте происшествия и признало действия инспекторов обоснованными. Не слишком ли поспешное решение? Не выслушав противоположную сторону

15. Территория ООПТ «Приалданский» по факту является территорией Еспехского наслега Усть-Алданского улуса и должна быть в совместном хозяйственном ведении муниципального образования и ООПТ. На деле жители наслега не имеют возможности посещать территорию ООПТ, а ведь устье реки Кэлэ находится ровно напротив села Еспех, там похоронены предки большинства жителей села, теперь они не могут там находиться, собирать ягоды, рыбачить, косить сено, охотиться. Проблема в том, что пропуски они могут получить только в Борогонцах и Якутске. До Борогонцев расстояние 120 км., дорога есть только зимой, летом по ней ездить невозможно. До Якутска расстояние 50 км. по реке и 160 км. на такси. Причем район устья Алдана знаменит своими частыми штормами и жители Еспеха подвергают там свои жизни реальной опасности. Налицо отсутствие равных возможностей для получения пропуска для жителей с.Еспех и, например, жителей г.Якутск. Также хочу отметить, что произошедший инцидент получил однозначную оценку жителей села и сильно их взволновал.

Прошу рассмотреть все эпизоды с точки зрения нарушения закона и вынести их правовую оценку.

В конце хотелось бы отметить, что РОКМНСЭ «Болгит» выполняет важную социальную функцию по обеспечению населения работой на селе. Кроме того, община «Болгит» выполняет важную экономическую функцию по привлечению иностранной валюты в страну, является экспортноориентированным учреждением, коих у нас в республике не так много, а въездной и внутренний туризм на Дальнем Востоке объявлен правительством Российской федерации государственным приоритетом. Для развития этого направления правительством РФ предпринимаются многие меры: введение электронных виз для иностранцев с оформлением за 20 минут, обнуление налога для субъектов въездного и внутреннего туризма, программа «Дальневосточный гектар».

Исполняющий обязанности главы Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев также уделяет большое внимание развитию внутреннего и въездного туризма в республике и даже делает ставку на этом направлении: …«Туризм может приносить существенные доходы в бюджет Якутии. В будущем он может приносить не меньшие доходы, чем доходы, поступающие от продажи алмазов… Массовый турист должен захотеть приехать в Якутию не только летом, но и зимой. Для этого нам надо выстраивать инфраструктуру гостеприимства, строить современные гостиничные комплексы, создать транспортную инфраструктуру, решать вопросы, связанные со стоимостью авиаперелетов, все это очень важно. У нас есть четкое понимание развития туризма, и мы этим вопросом будем серьезно заниматься».

С уважением, руководитель РОКМНСЭ «Болгит» П.И.СОЛОВЬЕВ.

*Федеральный закон от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», статья 7, пункт 3:

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. Действия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие самостоятельность общин малочисленных народов, союзов (ассоциаций) общин малочисленных народов, могут быть обжалованы в порядке, установленном федеральным законодательством.

SakhaLife готов предоставить трибуну другим сторонам инцидента.