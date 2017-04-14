Глава района, депутат, артистка и общественный деятель отмечают дни рождения

13 апреля исполнилось 44 года Северину Николаевичу ПОЗДНЯКОВУ, главе администрации Алданского района. В этот же день отметила свой день рождения Алена Николаевна АТЛАСОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), общественный деятель, региональный лидер Общественного народного фронта, меценат. 13 апреля отметила свой день рождения Валентина Ивановна ЧИРКОВА, известная артистка разговорного жанра, королева юмора Якутии. Сегодня, 14 апреля исполнилось 57 лет Анатолию Степановичу АНТОНОВУ, общественному деятелю. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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