Глава Олекминского района ответит за пожар

По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере защиты лесов от пожаров.

Прокуратура Олекминского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере защиты лесов от пожаров.

Установлено, что по состоянию на 12.07.2018 на территории Олекминского района действовало 3 лесных пожара, на общей площади 320 гектаров, на ликвидации которых привлечено 44 лица.

При этом фактическая численность людей, задействованных в тушении пожаров, не соответствовала плану тушения лесных пожаров, согласованному с главой района. В результате недостаточности привлеченных сил и средств лесной пожар, действовавший на территории муниципального образования «Дельгейский наслег», увеличился по площади с 10 до 150 гектаров.

По данному факту прокуратурой района в отношении главы района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.6 КоАП РФ — непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Административный материал рассмотрен мировым судьей с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.