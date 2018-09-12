Глава оценил производственный потенциал исправительной колонии № 6

В ходе рабочего визита Александр Пермяков в сопровождении начальника исправительной колонии № 6 Дмитрия Тарасова и главного инженера исправительной колонии № 6 Александра Репина ознакомился с производственными возможностями учреждения и ассортиментом выпускаемой продукции.

Глава администрации муниципального образования «Поселок Мохсоголлох» Александр Пермяков посетил исправительную колонию № 6 .

В сопровождении начальника исправительной колонии № 6 Дмитрия Тарасова и главного инженера исправительной колонии № 6 Александра Репина он побывал в деревообрабатывающем и швейном цехах.

Дмитрий Тарасов рассказал гостю о том, что в учреждении широко развито швейное производство, позволяющее исполнять различные заказы сторонних организаций в необходимых объемах. Это спецодежда, постельное белье, костюмы рабочие, рукавицы и другая продукция легкой промышленности. Кроме этого, он отметил, что в швейном производстве используются только современные и качественные материалы, обеспечивающие удобство и комфорт, и отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

Также в исправительной колонии № 6 развито производство деревообработки полного цикла: от пиломатериала до срубов, мебели и различных сувениров.

По итогам визита стороны договорились о мероприятиях в рамках дальнейшего сотрудничества. Это проведение выставок продукции, информирование расположенных на территории п. Мохсоголлох предприятий о производственном потенциале учреждения и размещение различных заказов.