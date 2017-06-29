Глава Нюрбинского улуса отстранен от поста и будет получать лишь прожиточный минимум

27 июня 2017 года Верховным Судом Республик Саха (Якутия) удовлетворено ходатайство следователя по ОВД СУ СК России по Республике Саха (Якутия) о временном отстранении от должности главы муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) ПОПОВА Б.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3ст. 286 УК РФ.

Постановление Нюрюбинского районного суда РС(Я) от 29 декабря 2016 года о временном отстранении от должности Попова Бориса Николаевича отменено, принято новое постановление, в соответствии с которым обвиняемый Попов Б.Н. временно отстранен от должности главы муниципального образования «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на период предварительного следствия.

Судом назначено Попову Б.Н. на период временного отстранения от должности ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Обязанность исполнения постановления в части назначения выплат возложить на Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства России Республике Саха (Якутия).

Источник: Пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).