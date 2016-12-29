Глава Нюрбинского улуса арестован на два месяца

В отношении главы Нюрбинского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела в отношении главы муниципального района «Нюрбинский район» Бориса ПОПОВА по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, Поповым в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году незаконно подписано распоряжение, на основании которого подрядчику по строительству школы в селе Кюндядя Нюрбинского района осуществлена предоплата в сумме 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству 1 этапа образовательного учреждения.

При этом, работы по строительству школы приостановлены еще в сентябре 2015 года.

29 декабря 2016 года по ходатайству следственных органов судом в отношении главы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2017 года.

По уголовному делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.