Глава наслега растратил деньги на ремонт сельских дорог

Бывший глава муниципального образования предстанет перед судом по обвинению в хищении бюджетных денежных средств и служебном подлоге.

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Усть-Янском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования «Силянняхский национальный наслег» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что в 2013 году глава наслега, зная о наличии в бюджете денежных средств на ремонт внутрипоселковых дорог, предложил знакомому индивидуальному предпринимателю оказать помощь в составлении документов о ремонте дорог в селе Сайылык.

В последующем данным документам была придана видимость официальных путем их подписания главой, при этом фактически работы исполнены не были.

На основании представленных документов централизованной бухгалтерией на расчетный счет ИП были перечислены денежные средства, которые затем переданы главе. Часть из них в размере 190 тысяч рублей обвиняемый потратил на личные нужды.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и в полном объеме возместил причиненный бюджету наслега ущерб.

19 марта 2018 года с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что это не единичный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ранее, в 2016 году, приговором Усть-Янского районного суда Республики Саха (Якутия) он признан виновным в совершении аналогичного преступления и ему был назначен штраф в размере 120 000 руб.