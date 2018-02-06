Глава МВД Якутии проверил места службы якутян в Северной Осетии

Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко убыл в служебную командировку в Республику Северная Осетия-Алания. Напомним, что с ноября прошлого года в регионе находится сводный отряд МВД Якутии под руководством полковника полиции Михаила Кондакова.

Целью данной поездки является проверка организации несения службы и выполнение оперативно-служебных задач сводным отрядом МВД Якутии. В г. Владикавказ генерал-майор полиции Владимир Прокопенко прибыл 5 февраля, где встретился с командиром Мобильного отряда МВД России в Республике Северная Осетия-Алания подполковником полиции Сергеем Крохмалевым. Руководители обсудили ряд служебных вопросов.

Несмотря на плотный график рабочей поездки, Владимир Прокопенко совершил ряд выездов по местам несения службы якутян, в том числе посетил федеральный контрольно-пропускной пункт «Чекмен».

Главой ведомства было обращено особое внимание на условия проживания бойцов. Генерал лично совершил обход пункта временной дислокации отряда и побеседовал с бойцами. Замечания к жилищно-бытовым условиям отсутствуют.

Вместе с тем, Владимир Прокопенко наградил ряд полицейских в составе сводного отряда. Из рук генерал-майора полиции получили награды майор полиции Всеволод Клинков, капитан полиции Ноев Дмитрий, старшина полиции Корнилов Максим, сержант полиции Комин Игорь и другие.

В завершении инспектирования руководитель пришел к выводу, что личный состав сводного отряда МВД республики в полной мере готов выполнять поставленные перед ним задачи.