Глава МВД Якутии назвал ее одним из наименее криминогенных регионов России

26 января 2017 года под председательством министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира ПРОКОПЕНКО состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Республике Саха (Якутия) по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год.

В работе коллегии приняли участие руководитель Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Фёдор БОРИСОВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, председатель Верховного суда Якутии Людмила ГОРЕВА, прокурор республики, государственный советник юстиции 3-го класса Николай ПИЛИПЧУК, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии Олег МЕЗРИН, начальник УФСБ России по Республике Саха (Якутия) Алексей ПАХОМОВ, председатель Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Тимур ХАНДЫ, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Алексей ЕФИМОВ, руководители силовых структур, а также начальники территориальных органов внутренних дел МВД по Республике Саха (Якутия).

Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел по республике за 2016 год проинформировали министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Прокопенко и заместитель министра внутренних дел по республике Владимир КЛИМОВ.

В своем вступительном слове Владимир Прокопенко остановился на основных результатах работы ведомства. Он отметил, что в текущем году, впервые с 2007 года, МВД по республике подверглось комплексной проверке МВД России, по результатам которой, деятельность ведомства была оценена удовлетворительно.

Важными событиями также стали передача в МВД функций и полномочий упраздненных федеральных структур — УФМС и УФСКН, а также перевод в федеральную службу войск Национальной гвардии России подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, спецподразделений.

На высоком уровне безопасности прошли международные спортивные игры «Дети Азии» и выборы в Государственную думу Российской Федерации.

Министр отметил что, в целом, органы внутренних республики успешно справились с поставленными задачами и обеспечили надежный контроль над криминальной ситуацией.

— Якутия остается одним из наименее криминогенных субъектов Российской Федерации. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения составляет 1289,5 преступлений, что существенно ниже среднероссийского и среднеокружного показателей (соответственно 1474,0 и 1977,9), — отметил глава МВД Якутии.

Вместе с тем, Владимир Прокопенко обратил особое внимание на существующие проблемы, на решение которых руководителям служб необходимо приложить максимум усилий.

Руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Фёдор Борисов, выступая перед офицерским составом, отметил, что за каждой цифрой сухой статистики стоит упорный и кропотливый сотрудников органов внутренних дел. Стимулирование населения в виде денежного вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия внесло свой положительный вклад в уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений в республике по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа.

От имени Главы республики Егора Борисова он выразил слова благодарности руководству и личному составу якутской полиции за достигнутые результаты работы.

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев отметил успешную оперативно-служебную деятельность МВД республики, подчеркнув, что на протяжении последних трех лет стабильно поддерживается положительная динамика уровня преступности по сравнению с другими регионами, как Дальневосточного федерального округа, так и центральной России.

Анатолий Добрянцев отметил, что для снижения числа преступлений в семейно-бытовой сфере, необходимо усилить работу с общественными объединениями. Кроме того, первый вице-спикер парламента Якутии Анатолий Добрянцев выступил с предложением провести мониторинг населённых пунктов, в которых установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.

В своем выступлении прокурор республики Николай Пилипчук, отметив положительные результаты работы в сфере экономики, высказался об усилении работы в сфере ресурсо-добывающего кластера.

Во второй части заседания коллеги были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности конкретных подразделений с заслушиванием руководителей. По результатам, с учетом высказанных замечаний и предложений принято развернутое решение.

В завершающей части коллегии, министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Прокопенко обозначил руководителям подразделений первоочередные задачи на 2017 год.

В рамках заседания коллегии, руководители территориальных органов возложили венок к мемориалу «Павшим за справедливость» и почтили память бойцов правопорядка, погибших при выполнении служебного долга.

Лучшим территориальным органом МВД России на районном уровне стал отдел МВД России по Усть-Алданскому району, руководитель – подполковник Скрябин Дмитрий Викторович. Приказом МВД по Республике Саха (Якутия) территориальный орган внутренних дел удостоился переходящего кубка и автомобиля ВАЗ-213100.

