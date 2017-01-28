ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.01.2017, 12:30
Общество
Руководитель Следкома Якутии: Отмечается рост преступности в Якутске и Арктике
28.01.2017, 12:24
Общество
Глава МВД Якутии назвал ее одним из наименее криминогенных регионов России
28.01.2017, 12:13
Политика
Экс-министр Якутии будет разрабатывать план развития Забайкалья
28.01.2017, 12:01
Происшествия
Экстра
В Якутии раскрыта новая «серая» схема в госзаказе
28.01.2017, 11:56
Красота & Здоровье
В Якутии наградили врачей, оказавших помощь при аварии военного самолета
28.01.2017, 11:44
Столица
В выходные в Якутске пройдут массовые проверки водителей
28.01.2017, 11:41
Общество
Сегодня день рождения первой леди, телезвезды и стилиста
28.01.2017, 11:33
Республика
Спасатели Якутии провели очередные практические занятия по выживанию
28.01.2017, 10:00
Общество
Китайский новый год: как стать богатым в 2017 году?
28.01.2017, 9:57
Политика
Резонанс
Федот Тумусов за семейные побои?
28.01.2017, 9:51
Культура & Образование
Якутские школьники успешно выступили в “Королёвских чтениях”
28.01.2017, 9:48
Происшествия
Пожар в селе Бердигестях. Есть пострадавшая
27.01.2017, 20:00
Происшествия
Директор «Алмазгидроспецстроя» оштрафован за задержку зарплаты
27.01.2017, 19:56
Происшествия
Бойцам якутского студотряда не доплатили зарплату
27.01.2017, 19:46
Политика
Степан Давыдов: Прямая обязанность глав — соблюдать антикоррупционные требования
27.01.2017, 19:24
Происшествия
Иркутянин попытался перевезти гашиш в Якутию в желудке
27.01.2017, 19:18
Общество
В технопарке Якутия состоялась подготовка к всероссийскому конкурсу Стартап тур
27.01.2017, 19:16
Республика
Фотофакт
И в Нюрбе прошел пикет в защиту арестованного главы улуса
27.01.2017, 18:57
Спорт
Юноши с нарушениями слуха готовятся к Первенству России по вольной борьбе
27.01.2017, 18:42
Красота & Здоровье
Молодо — не зелено: Что рождает стихи?
27.01.2017, 18:39
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Юнкорский подход к министру природы
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Афиша
Филармония Якутии получила уникальное письмо
27.01.2017, 18:34
Культура & Образование
Поэзия нашего времени: Проект открыл замминистра
27.01.2017, 18:29
Культура & Образование
Афиша
ЕРКЕН: «Ырыам кута». Театр эстрады представляет живой концерт
27.01.2017, 18:27
Столица
Якутск стал участником акции «Чороон добра»
27.01.2017, 18:23
Спорт
Якутские борцы потерпели поражения в первый день Ярыгинского турнира
27.01.2017, 18:12
Столица
Две жительницы блокадного Ленинграда живут в Автодорожном округе Якутска
27.01.2017, 18:02
Экономика
На переправе через реку Алдан в Усть-Майском районе повышена грузоподъемность
27.01.2017, 17:59
Культура & Образование
Увидел свет новый исторический роман. Автор — известный якутский хирург
27.01.2017, 17:48
Столица
В Центральном округе прошли отчеты общественных организаций
27.01.2017, 17:44
Экономика
На фермерские гранты могут претендовать только крепкие хозяйства
27.01.2017, 17:28
Происшествия
Якутскэнерго принимает участие в комиссии по расследованию несчастного случая
27.01.2017, 17:25
Экономика
В аэропорту «Якутск» проходят испытания вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода
27.01.2017, 17:16
Экономика
На новой Якутской ГРЭС-2 провели пробный старт
27.01.2017, 17:08
Столица
Поэт, ветеран Великой Отечественной Петр Конкин встретил 90-лет !
27.01.2017, 16:50
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии отмечает улучшение демографической ситуации
27.01.2017, 16:17
Происшествия
Фотофакт
ДТП в центре Якутска
27.01.2017, 16:09
Общество
Фотофакт
Пикет в Якутске в поддержку арестованного главы Нюрбинского улуса
27.01.2017, 15:59
Происшествия
Задержан подозреваемый в офисных кражах
27.01.2017, 15:51
Экономика
Налоговая служба: Пояснения представляются в электронной форме по ТКС
27.01.2017, 15:41
Политика
Александр Ноговицын о XVI съезде партии Единая Россия
27.01.2017, 14:34
Столица
В выходные дни в Якутске и пригородах пройдут массовые проверки!
27.01.2017, 14:14
Экономика
Газовики из улусов прошли обучение на семинаре
27.01.2017, 13:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Автором «саундтрека» из «Брат-2» оказался якутянин!
27.01.2017, 12:38
Политика
ЕР назвала своего кандидата на выборы главы Екюндю
27.01.2017, 12:36
Красота & Здоровье
Экстра
Скоро лицензированный конкурс «Миссис Якутия» — 2017!
27.01.2017, 12:36
Происшествия
В Якутске мужчине подбросили 6 кг. ртути
27.01.2017, 12:28
Республика
Фонд капремонта: Вопрос – ответ
27.01.2017, 12:27
Столица
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Якутске
27.01.2017, 12:23
Футуролог
Дата: 1822-й — год рождения первой Думы Якутска
27.01.2017, 12:06
Происшествия
Резонанс
Целевой фонд будущих поколений: Чокурдахский рыбзавод могли поджечь умышленно
27.01.2017, 11:56
Республика
Эксклюзив
Бюджет Вилюйского улуса принят
27.01.2017, 11:45
Политика
Сегодня день рождения руководителей Центризбиркома, депутата и главы
27.01.2017, 11:27
Политика
Айсен Николаев: На съезде  были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов
27.01.2017, 10:18
Спорт
Спортсмен из Якутии завоевал Золотую медаль!
27.01.2017, 10:12
Политика
Гаврил Корякин: Единая Россия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания
27.01.2017, 10:10
Общество
Сергей Ларионов принял участие на слушаниях о перспективах развития водного транспорта
27.01.2017, 9:50
Культура & Образование
Феодосия Габышева встретилась с работниками образования Таттинского улуса
27.01.2017, 9:29
Происшествия
В Якутии главу наслега наказали за ленивого сотрудника?
27.01.2017, 9:21
Общество
Фотофакт
Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России
27.01.2017, 9:00
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
26.01.2017, 23:58
Политика
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
26.01.2017, 18:24
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Хонуу-Соболох
26.01.2017, 18:22
Экономика
Дальневосточный гектар. Якутяне берут землю под жилье, подсобное хозяйство, для охоты и рыбалки, для организации туризма
26.01.2017, 18:19
Экономика
Срочный набор соискателей для трудоустройства на «Таас-Юрях Нефтегаздобыча»
26.01.2017, 17:57
Происшествия
Скандал
Директор-депутат открывал частную фирму-двойник Чокурдахского рыбзавода!
26.01.2017, 17:39
Происшествия
Серийный угонщик пойман
26.01.2017, 17:25
Экономика
Якутскэнерго требует ответственности за энергообъекты
26.01.2017, 16:56
Общество
Якутия — наименее криминогенный субъект России
26.01.2017, 16:47
Политика
Александр Саввинов: Доверие надо подтверждать!
26.01.2017, 16:42
Происшествия
Экстра
Суд продлил срок ареста бывшему заместителю мэра Якутска
Архив новостей
Общество
28 января 2017, 12:24
57

Глава МВД Якутии назвал ее одним из наименее криминогенных регионов России

26 января 2017 года под председательством министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира ПРОКОПЕНКО состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Республике Саха (Якутия) по итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год.
В работе коллегии приняли участие руководитель Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Фёдор БОРИСОВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, председатель Верховного суда Якутии Людмила ГОРЕВА, прокурор республики, государственный советник юстиции 3-го класса Николай ПИЛИПЧУК, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии Олег МЕЗРИН, начальник УФСБ России по Республике Саха (Якутия) Алексей ПАХОМОВ, председатель Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Тимур ХАНДЫ, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Алексей ЕФИМОВ, руководители силовых структур, а также начальники территориальных органов внутренних дел МВД по Республике Саха (Якутия).

Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел по республике за 2016 год проинформировали министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Прокопенко и заместитель министра внутренних дел по республике Владимир КЛИМОВ.
В своем вступительном слове Владимир Прокопенко остановился на основных результатах работы ведомства. Он отметил, что в текущем году, впервые с 2007 года, МВД по республике подверглось комплексной проверке МВД России, по результатам которой, деятельность ведомства была оценена удовлетворительно.
Важными событиями также стали передача в МВД функций и полномочий упраздненных федеральных структур — УФМС и УФСКН, а также перевод в федеральную службу войск Национальной гвардии России подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, спецподразделений.
На высоком уровне безопасности прошли международные спортивные игры «Дети Азии» и выборы в Государственную думу Российской Федерации.
Министр отметил что, в целом, органы внутренних республики успешно справились с поставленными задачами и обеспечили надежный контроль над криминальной ситуацией.

— Якутия остается одним из наименее криминогенных субъектов Российской Федерации. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения составляет 1289,5 преступлений, что существенно ниже среднероссийского и среднеокружного показателей (соответственно 1474,0 и 1977,9), — отметил глава МВД Якутии.

Вместе с тем, Владимир Прокопенко обратил особое внимание на существующие проблемы, на решение которых руководителям служб необходимо приложить максимум усилий.

Руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Фёдор Борисов, выступая перед офицерским составом, отметил, что за каждой цифрой сухой статистики стоит упорный и кропотливый сотрудников органов внутренних дел. Стимулирование населения в виде денежного вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия внесло свой положительный вклад в уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений в республике по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа.

От имени Главы республики Егора Борисова он выразил слова благодарности руководству и личному составу якутской полиции за достигнутые результаты работы.

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев отметил успешную оперативно-служебную деятельность МВД республики, подчеркнув, что на протяжении последних трех лет стабильно поддерживается положительная динамика уровня преступности по сравнению с другими регионами, как Дальневосточного федерального округа, так и центральной России.
Анатолий Добрянцев отметил, что для снижения числа преступлений в семейно-бытовой сфере, необходимо усилить работу с общественными объединениями. Кроме того, первый вице-спикер парламента Якутии Анатолий Добрянцев выступил с предложением провести мониторинг населённых пунктов, в которых установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.

В своем выступлении прокурор республики Николай Пилипчук, отметив положительные результаты работы в сфере экономики, высказался об усилении работы в сфере ресурсо-добывающего кластера.
Во второй части заседания коллеги были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности конкретных подразделений с заслушиванием руководителей. По результатам, с учетом высказанных замечаний и предложений принято развернутое решение.

В завершающей части коллегии, министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Владимир Прокопенко обозначил руководителям подразделений первоочередные задачи на 2017 год.
В рамках заседания коллегии, руководители территориальных органов возложили венок к мемориалу «Павшим за справедливость» и почтили память бойцов правопорядка, погибших при выполнении служебного долга.
Лучшим территориальным органом МВД России на районном уровне стал отдел МВД России по Усть-Алданскому району, руководитель – подполковник Скрябин Дмитрий Викторович. Приказом МВД по Республике Саха (Якутия) территориальный орган внутренних дел удостоился переходящего кубка и автомобиля ВАЗ-213100.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
22.01.2017, 12:37
Общество
Экстра
Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?
26.01.2017, 23:58
Политика
Эксклюзив
Резонанс
ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
26.01.2017, 14:10
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Руководитель управления здравоохранения Якутска назначена на новый пост
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
28.01.2017

Экс-министр Якутии будет разрабатывать план развития Забайкалья

Резонанс
Политика
28.01.2017

Федот Тумусов за семейные побои?

Происшествия
28.01.2017

Пожар в селе Бердигестях. Есть пострадавшая

Политика
27.01.2017

Степан Давыдов: Прямая обязанность глав — соблюдать антикоррупционные требования

Фотофакт
Республика
27.01.2017

И в Нюрбе прошел пикет в защиту арестованного главы улуса

Афиша
Культура & Образование
27.01.2017

ЕРКЕН: «Ырыам кута». Театр эстрады представляет живой концерт

Спорт
27.01.2017

Якутские борцы потерпели поражения в первый день Ярыгинского турнира

Экономика
27.01.2017

В аэропорту «Якутск» проходят испытания вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода