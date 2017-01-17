Глава Мирного встретился с энергетиками

16 января состоялся отчет главы МО «Город Мирный» Александра БАСЫРОВА перед коллективом Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Мэр ознакомил энергетиков с основными итогами работы городской администрации за 2016 год. При этом отметил конструктивное взаимодействие с энергопредприятием по решению вопросов передачи бесхозяйных объектов энергетики в собственность ПАО «Якутскэнерго», вопросов технологического присоединения к электрическим сетям жилых, социальных и промышленных объектов, капитального и текущего ремонта линий электропередачи и подстанций, расположенных в черте города, замены «голого» провода на СИП.

Заслушав отчет мэра, сотрудники ЗЭС задали ему вопросы, касающиеся проблем вывоза мусора из охранной зоны ЛЭП, передачи уличного освещения на обслуживание МО «Город Мирный», сноса ветхого аварийного жилья, капитального ремонта жилого фонда, выделения земельных участков многодетным семьям, водоснабжения дачных участков, строительства детских площадок, и другие.

В завершение встречи заместитель директора ЗЭС Виталий КИБИРЕВ выразил уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии администрации города с энергопредприятием на благо жителей алмазной столицы.