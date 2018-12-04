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Глава Минвостокразвития по достоинству оценил якутскую продукцию

3 декабря в Москве в рамках Дней Дальнего Востока на Тверской площади стартовала Дальневосточная ярмарка.

Работу ярмарки открыл Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Он посетил выставочные павильоны, где представлены 11 регионов крупнейшего федерального округа страны.

Александр Козлов оценил якутскую продукцию и попробовал самый северный саха-чай, варенье из якутских дикоросов, знаменитую якутскую рыбу, принял участие в квесте «Раскопки мамонта» и фотосессии с главным символом якутской зимы — Чысхааном.

Александр Козлов отметил, что Дни Дальнего Востока  это  возможность для всех регионов представить свой уникальный потенциал в российской столице.

«Мы всегда стремимся показать в столице все лучшее. Увидев на ярмарке то, что представляют дальневосточные регионы, москвичи и гости столицы, возможно, захотят приехать на Дальний Восток путешествовать, работать, жить», — сказал глава Минвостокразвития. — На Дальнем Востоке производится очень много всего, и проще перечислить, что из этого ненатуральное – потому что все остальное натуральное. Дальний Восток – экологически чистый регион, и продукция дальневосточного сельского хозяйства сегодня заслуженно пользуется популярностью везде».

Ярмарка — продолжение Дней Дальнего Востока в Москве, которые стартовали с запуска специального тематического  экспресса в московской подземке. Впереди большая деловая программа в Экспоцентре, в ходе которой особое внимание будет уделено вопросам занятости населения в регионе, молодежной политике, инвестпроектам и другим актуальным направлениям развития федерального округа.

«В рамках Дней Дальнего Востока в Москве мы будем говорить о том, как развивать регион и привлекать население на Дальний Восток. Также будет подписан ряд конкретных соглашений по реализации крупных проектов на территории республики», — отметил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России Андрей Федотов.

Как сообщила первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Гаргач, на Дальневосточную ярмарку прибыли 13 предпринимателей из Якутии. «У нашего торгового павильона сразу образовалась небольшая очередь: все ждали открытия продажи якутской рыбы. Также интерес вызвала наша национальная сувенирная продукция, изделия из мамонтовой кости, якутские серебряные серьги. Повелитель Холода, якутский Дед Мороз и Хаарчаана тоже ожидаемо всех покорили. По-моему, никто не ушел без фотоснимка с ними», — рассказала Ирина Гаргач.

На Дальневосточной ярмарке, которая будет длиться всю предстоящую неделю, гости экспозиций и павильонов Якутии смогут принять участие в квест-игре «Раскопки мамонта», мастер-классах от шеф-повара ресторана эталонной якутской кухни Николая Габышева, сыграть в национальные игры. Гости станут зрителями представлений национального Театра танца Якутии, попробуют самый северный в мире чай и экологически чистое варенье, смогут приобрести знаменитую якутскую рыбу.

На Дальневосточной ярмарке также представится возможность купить национальные сувениры и даже загадать желание, повязав ленточку к ветвям священного дерева Аал Лук Маас, специально установленного у главного входа на Дальневосточную ярмарку у памятника основателю Москвы – Юрию Долгорукому.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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