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27 ноября 2018, 21:17
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Глава Минтруда пообещал финансовые меры поддержки для семей на Дальнем Востоке

Планируется ввести дополнительные выплаты на второго ребенка в размере 130 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Семьи с детьми в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат дополнительные меры поддержки — единовременную выплату при рождении первого ребенка и дополнительные выплаты при рождении второго ребенка на условиях, предусмотренных для материнского (семейного) капитала. Об этом сообщил во вторник в Улан-Удэ министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Принято решение о том, что субъекты ДФО со следующего года будут получать дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета на следующие меры поддержки семьи: первое — это единовременная выплата при рождении первого ребенка, второе — это дополнительная выплата при рождении второго ребенка на условиях, предусмотренных для материнского капитала. Третье — это вхождение [в программу выплат на третьего ребенка] субъектов ДФО, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости больше двух, это Чукотка, Бурятия и Якутия, вне зависимости от того, что коэффициент хороший, лучше, чем по РФ», — сообщил Топилин.

Министр попросил регионы ДФО отработать все параметры этой программы. «Мы еще не определились с Минфином и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока с размерами единовременной выплаты на первого ребенка, определились по размерам дополнительной выплаты на второго ребенка, это будет порядка 130 тыс. рублей дополнительных к материнскому капиталу и на условиях федерального материнского капитала, это 30% материнского семейного капитала приблизительно. Что касается пособия на третьего ребенка без условий коэффициента 2, <…> то здесь, соответственно, мы пока еще не определились с размером софинансирования».

Топилин уточнил, что определенность с основными параметрами появится до 1 декабря.

Льготная ипотека

Также Максим Топилин призвал власти регионов максимально доводить информацию о федеральной программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.

«Регионы почему-то игнорируют программу Министерства финансов РФ, которая предусматривает семьям при рождении второго, третьего и последующих детей, при наличии ипотечных кредитов, субсидирование до 6% ипотеки. <…> Вы [регионы] почему-то этим не занимаетесь. Вам нужно очень внимательно к этому относиться. Вы должны доводить до них эту информацию», — сказал Топилин во вторник в Улан-Удэ.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Нацпроект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.

Демографическая ситуация улучшилась

По словам Топилина, Сахалинская область улучшила демографические показатели благодаря социальной жилищной политике, главным образом за счет предоставления жилья семьям.

«Значительное положительное изменение видно в Сахалинской области. Сахалин за предыдущие годы достиг очень серьезного увеличения суммарного коэффициента рождаемости и вырвался, у них даже больше двух суммарный коэффициент рождаемости. Это результат работы на протяжении последних пяти-шести лет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о демографической ситуации в регионах Дальнего Востока.

По его словам, достичь высоких показателей Сахалину удалось за счет мер поддержки родителей «и первых, и вторых, и третьих детей».

«Прежде всего, за счет работы с предоставлением жилья: в этом регионе либо ставка ипотечного кредита гасится достаточно существенно, либо различные взносы компенсируется при рождении второго или третьего ребенка», — сказал Топилин.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/5839728
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