Глава Минсвязи РФ посетил почту в селе Улах-Ан

Глава Минкомсвязи России Константин Носков ознакомился с работой отделений почтовой связи в сельских районах Якутии.

5 августа в рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия) министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, заместитель министра Алексей Волин и заместитель генерального директора по стратегии и государственному регулированию Почты России Ярослав Мандрон посетили отделение почтовой связи в селе Улах-Ан.

Во время поездки в Хангаласский улус Константин Носков и Ярослав Мандрон ознакомились с работой обновленного отделения почтовой связи в селе Улах-Ан, которое находится в 60 км от города Якутска. Новое здание почты было построено в апреле прошлого года при участии Администрации муниципалитета.

Отделение почтовой связи 678016 Среднеленского почтамта обслуживает более 800 жителей села Улах-Ан, 143 из которых пенсионеры, предоставляя весь перечень почтовых услуг: прием и доставка почтовых отправлений, оформление подписки на печатные издания, финансовые операции, включая выплату пенсий и прием платежей. Наиболее востребованы среди населения услуги по оплате коммунальных платежей, выдача почтовых отправлений с наложенным платежом и мелких пакетов. Строительство нового отделения почтовой связи позволило расширить площадь клиентского зала, что повысило качество оказания услуг населению.

«По функциональности и технической оснащенности новое отделение села Улах-Ан равноценно городскому и востребованность почтовых услуг здесь растет. Так по итогам первого полугодия 2018 года отделение показало отличный финансовый результат, став полностью рентабельным», — отметил заместитель генерального директора по стратегии и государственному регулированию Почты России Ярослав Мандрон.

Константин Носков и Алексей Волин по традиции оформили подписку на печатные издания в адрес социальных учреждений в рамках благотворительной акции «Дерево Добра», а отправили из села Улах-Ан почтовую карточку с сюжетом из истории Республики Саха (Якутия).