Глава МЧС России потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии

Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии.

«На юге Якутии обстановка с пожарами должна быть под неусыпным контролем республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям и всех служб на местах», — сказал Пучков.

Он напомнил, что МЧС совместно с другими министерствами сформировало авиационную группировку для тушения пожаров. «Если осложняется ситуация, направляйте заявки, мы будем помогать», — сказал глава МЧС.

С начала пожароопасного сезона в республике произошло 212 лесных пожар, занявших в совокупности площадь более 36 тысяч гектаров.

Добавим, как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Вилюйском районе, где за прошедшие сутки самолетом-амфибией Бе-200 ЧС было произведено 22 сброса, всего на очаги природного пожара сброшено более 140 тонн воды.

На территории республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. В связи с установленным повышенным классом пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим.

Путем многократных сбросов воды самолетом-амфибией Бе-200 ЧС на кромку пожара создается заградительная полоса, которая останавливает распространение огня. После работы авиации к тушению пожаров приступают аэромобильные группировки.

Также за прошедшие сутки для переброски сил и тушения лесного пожара на территории Усть-Алданского района применялся вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством. Данным воздушным судном за сутки на очаги лесного пожара было сброшено 6 тонн воды.

Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов.

Территориальной подсистемой РСЧС Республики Саха (Якутия) осуществляется весь комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов. Благодаря организованному взаимодействию всех подразделений РСЧС угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории республики не допущено. Лесопожарная обстановка находится на особом контроле.