Глава города Петропавловск-Камчатского поздравляет якутян с наступающим праздником Ысыах Туймаады

В Окружную администрацию города Якутка продолжают поступать поздравительные открытки, телеграммы и письма по случаю национального праздника Ысыах Туймаады — 2017.

Глава городского округа Петропавловск-Камчатский Виталий ИВАНЕНКО поздравляет всех жителей города Якутска с национальным праздником Ысыах Туймаады и 385-летним юбилеем со дня образования города Якутска: «Позвольте пожелать вам дальнейших успехов в реализации мощнейшего потенциала города, твердости в достижении намеченных целей, процветания и благополучия. Пусть добрые национальные традиции, проверенные веками, сегодня найдут свое продолжение и отклик в сердцах народа. Надеюсь на дальнейшее развитие дружеских и плодотворных отношений между нашими городами» — говорится в телеграмме Виталия Иваненко.