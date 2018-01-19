Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами

В минувшую среду состоялось 43 очередная сессия Якутской городской Думы, на котором депутаты приняли отчет главы ГО «город Якутск» Айсена Николаева за 2017 год. Как отметил глава города, юбилейный год отмечен успехами и достижениями во всех сферах жизни, в чем несомненная заслуга конструктивного взаимодействия окружной администрации и депутатов Якутской городской Думы, а также активная позиция жителей столицы.

В 2017 году Окружной администрацией города Якутска совместно с депутатами Якутской городской Думы была продолжена работа по решению общегородских задач, планированию и реализации мероприятий, определенных Стратегией социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 года, Инвестиционной стратегией до 2019 года, комплексными программами развития по отраслям жизнедеятельности.

В основном докладе Айсен Николаев отметил, что, несмотря на тяжелые экономические условия, в 2017 году Якутск достиг высоких показателей по вводу нового жилья, переселению граждан из аварийных домов, строительству социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства, реконструкции улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, развитию агропояса, реализации народных инициатив.

«Якутск сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по жилищному строительству. По предварительным итогам, в 2017 году в городском округе введено 310 тыс. кв. м жилья. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в Якутске расселено 2 040 квартир, 6400 горожан переехали из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры. В этом вопросе свой вклад внесли и депутаты Якутской городской Думы«, — сообщил Айсен Николаев.

Бюджетная политика в 2017 году была направлена на обеспечение эффективного и рационального управления средствами бюджета города Якутска, обеспечение финансовой устойчивости и своевременное исполнение принятых расходных обязательств.

По предварительным данным, доходы бюджета городского составили 15 325,4 млн. рублей. Наблюдается положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов. Глава Якутска отметил, что неуклонно возрастает вклад и малого бизнеса в развитие экономики города.

Основными приоритетами работы окружной администрации в 2018 году глава города назвал строительство детских садов и школ, ремонт дорог, благоустройство городской территории, развитие инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. Согласно указу главы РС (Я) Егора Борисова «О социальном развитии города Якутска на 2018-2020 года» в этом году начнется проектирование и строительство нового полигона для утилизации отходов и мусоросортировочного комплекса. В ряде приоритетных проектов также создание IT-парка. И все же важнейшей задачей на этот год остается по-прежнему создание новых школьных мест.

«Мы обязательно должны завершить строительство СОШ №35 по улице Тургенева. До конца года ожидается ввод национальной школы «Айыы Кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне, школы №25 на 350 мест по улице Якова Потапова, школы №6 на 500 учащихся по улице Автодорожной в микрорайоне ДСК. Планируется выкуп и реконструкция дополнительных помещений для школы «27 и №5. Продолжится строительство Международной Арктической школы на 220 мест на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор«, — сказал глава города.

После завершения отчета представители депутатского корпуса выступили с предложениями и пожеланиями в адрес Окружной администрации. Депутаты Якутской городской Думы отметили высокие показатели в социальной сфере, успешное завершение федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья, темпы роста собственных доходов города, поддержку предпринимательства, развитие аграрного сектора. Также они высказали свои предложения. Так, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Денис Васильев предложил в 2018 году усилить работу в части увеличения сборов налоговых поступлений от НДФЛ в городской бюджет. Основными достижениями деятельности Окружной администрации депутат от партии ЛДПР Евгений Перфильев считает высокие показатели, достигнутые в сфере строительства и комплексного благоустройство дворов и общественных пространств. Он пожелал руководству столицы уделить больше внимания уличному освещению пригородов, модернизации транспортной системы, развитию подростковых и спортивных центров, а также усилить контроль над маршрутными автобусами в вечернее время и в выходные дни.

Депутат Иван Данилов со своей стороны предложил уделять особое внимание системе водоотведения при ремонте и реконструкции дорожной сети, так как без учета этого в целом работа становится напрасной.

Подводя итоги, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил слаженную и конструктивную работу всех органов местного самоуправления в решении общегородских задач.

«Это были годы новых подходов, новых управленческих решений, годы совместной работы, понимания тех задач, которые стоят перед городом, пробуждение народной инициативы. И, конечно, в этом я вижу заслуги совместной работы команд депутатов и Айсена Сергеевича, как руководителя города. Сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что сформирован надежный базис для дальнейшего развития. У нас принята вся основная нормативно-правовая база«, — резюмировал Александр Саввинов.

В заключительной речи Айсен Николаев отметил, что все пожелания депутатов в области дальнейшего развития города и улучшения жизни его населения обязательно будут отрабатываться, и поблагодарил народных избранников за активное сотрудничество.