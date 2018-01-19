АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-44
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 69.26
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2018, 0:30
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения модельера
18.01.2018, 23:56
Республика
Эксклюзив
2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности
18.01.2018, 20:15
Столица
Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами
18.01.2018, 18:05
Общество
В Якутске начались массовые крещенские купания
18.01.2018, 18:00
Общество
Внимание, розыск должников
18.01.2018, 17:45
Общество
Безопасность крещенских купаний под присмотром спасателей
18.01.2018, 17:35
Общество
Не пропусти «Лучшее в музыке»
18.01.2018, 17:29
Общество
19 января предстоят временные ограничения электроснабжения
18.01.2018, 17:14
Происшествия
В Нюрбинском районе будут судить мать, избивавшую своего ребенка
18.01.2018, 17:00
Общество
В Якутии с начала 2018 года родилось около 550 детей
18.01.2018, 16:45
Происшествия
Врач-драчун пойдет под суд
18.01.2018, 16:31
Происшествия
В медучреждении пытались сократить работников, сообщивших о коррупции
18.01.2018, 16:13
Происшествия
Нерадивая мать отправлена за решетку
18.01.2018, 15:50
Общество
Делегация из Якутии принимает участие в Форуме малых городов и исторических поселений
18.01.2018, 15:36
Общество
В Якутске и Нерюнгри идет сбор предложений по благоустройству общественных пространств
18.01.2018, 15:19
Общество
Священные места Якутии внесут в единый реестр
18.01.2018, 15:00
Спорт
Художественные гимнастки Якутии поборются за медали на Дальнем Востоке
18.01.2018, 14:55
Общество
Школьники Ленского района получили абонементы на каток
18.01.2018, 14:40
Политика
Как в Якутии создают комфортную среду по поручению Путина
18.01.2018, 14:25
Общество
Наряды ДПС будут патрулировать проезды к крещенским купелям
18.01.2018, 14:10
Происшествия
В столице участились кражи из раздевалок спортивных организаций
18.01.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор проверил качество воды в купелях Якутии
18.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые: мыслить творчески дано не всем
18.01.2018, 12:50
Экономика
Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
18.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Автор книги об АЛРОСА и Якутии получил признание
18.01.2018, 12:30
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии: главврача Нерюнгринской ЦРБ могут отстранить от должности
18.01.2018, 12:20
Общество
В Якутске начался семинар для глав наслегов, городских округов и улусов республики
18.01.2018, 12:10
Спорт
Первая ласточка фигурного катания Якутии
18.01.2018, 12:00
Общество
Более ста добровольцев Якутии встретились с руководителем региона
18.01.2018, 11:50
Происшествия
В Якутске у пассажирки автобуса украли мобильный телефон
18.01.2018, 11:40
Финансы
Якутяне не доверяют кредитным картам
18.01.2018, 11:30
Республика
В Якутии крещенские купели откроют на Полюсе холода и берегу Ледовитого океана
18.01.2018, 11:20
Политика
Егор Борисов возглавил медиарейтинг глав дальневосточных субъектов за 2017 год
18.01.2018, 11:11
Экономика
Японская корпорация выделит $10 млн на строительство ветропарка на севере Якутии
18.01.2018, 11:00
Происшествия
16-летние подростки избили и ограбили мужчину за оскорбление
18.01.2018, 10:50
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: Подавайте онлайн-заявку на подключение к газовым сетям
18.01.2018, 10:40
Происшествия
Резонанс
Врач, избивший пациентку, вернет в бюджет грант программы «Земский доктор»
18.01.2018, 10:25
Культура & Образование
Как в кремлевском коридоре Кобзон о реке Лене пел
18.01.2018, 10:11
Происшествия
Экстра
Работница драги получила множественные переломы
18.01.2018, 10:09
Происшествия
В Якутии установлены преступники, находящиеся в розыске
18.01.2018, 9:51
Спорт
Хангаласский хапсагай: лучшие борцы сойдутся за Кубок Немюгюнского хлебзавода
18.01.2018, 9:47
Политика
Федот Тумусов: В межнациональных отношениях нужна и честность, и гласность
18.01.2018, 9:28
Культура & Образование
Пленэр в -50
18.01.2018, 9:16
Происшествия
По вине хозяина в Якутске сгорели гараж и автомобиль
18.01.2018, 7:00
Общество
Крещение 2018: что нельзя делать, традиции, приметы, обычаи 19 января
18.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 18 января 2018
18.01.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения заммэра, дирижера и музыканта
18.01.2018, 0:00
Желток
Видео
Жительницу Якутска с ресницами обсуждают в Америке!
17.01.2018, 21:04
Культура & Образование
«Холод» Андрея Геласимова ставит книжные рекорды
17.01.2018, 20:43
Происшествия
Резонанс
ЧП в руднике АЛРОСА: новая информация
17.01.2018, 20:33
Происшествия
Следком: В Иенгре медик-депутат нарушил неприкосновенность жилища
17.01.2018, 20:22
Республика
Энергетики ЗЭС восстановили электроснабжение рудника «Удачный»
17.01.2018, 20:12
Происшествия
Продолжается эвакуация горняков из рудника «Удачный», вызванная перебоями в энергоснабжении
17.01.2018, 19:00
Происшествия
Резонанс
Скандал с врачом: реакция прокуратуры
17.01.2018, 18:56
Республика
18 января предстоят временные ограничения электроснабжения
17.01.2018, 17:54
Общество
Кадровые изменения в службе судебных приставов
17.01.2018, 17:41
Спорт
Видео
«Будь первым»: Уруй Айаал снял видеопортреты именитых спортсменов
17.01.2018, 17:25
Общество
В центре внимания — простые труженики
17.01.2018, 17:10
Общество
Становится ли вода из-под крана святой в Крещенскую ночь?
17.01.2018, 17:04
Общество
Резонанс
Якутский предприниматель, который спас филиппинку Ракель, обратился с жалобой к Колокольцеву
17.01.2018, 16:52
Экономика
Семен Винокуров: Железнодорожный участок «Томмот – Нижний Бестях» введут в этом году
17.01.2018, 16:47
Культура & Образование
Сюрреализм на сцене ТЮЗа
17.01.2018, 16:34
Происшествия
Сторож позарился на чужое добро
17.01.2018, 16:23
Спорт
И мороз не помеха! В Покровске пройдет традиционный зимний пробег
17.01.2018, 16:18
Происшествия
В прошлом году за пределы РФ из Якутска выдворили 42 иностранных граждан
17.01.2018, 15:50
Экология
В Якутии морозы сохранятся до конца недели
17.01.2018, 15:40
Общество
Видео
Якутский школьник, спасший напарника от медведя: Примером для меня всегда был дед
17.01.2018, 15:28
Общество
Фотофакт
Фоторепортаж: На Зеленом Лугу развернулся «Крещенский городок»
17.01.2018, 15:22
Красота & Здоровье
Мисс РС (Я)-2017 Наталья Строева о пластической хирургии, идеалах красоты и хейтерах
17.01.2018, 14:50
Происшествия
Видео
В Алдане в гараже обнаружено 20 000 бутылок контрафактной водки
17.01.2018, 14:31
Экономика
Снижены тарифы на железнодорожные перевозки по Якутии
17.01.2018, 14:26
Желток
Эксклюзив
В семье главного редактора родился четвертый ребенок!
Архив новостей
Столица
18 января 2018, 20:15
201

Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами

В минувшую среду состоялось 43 очередная сессия Якутской городской Думы, на котором депутаты приняли отчет главы ГО «город Якутск» Айсена Николаева за 2017 год. Как отметил глава города, юбилейный год отмечен успехами и достижениями во всех сферах жизни, в чем несомненная заслуга конструктивного взаимодействия окружной администрации и депутатов Якутской городской Думы, а также активная позиция жителей столицы.

В 2017 году Окружной администрацией города Якутска совместно с депутатами Якутской городской Думы была продолжена работа по решению общегородских задач, планированию и реализации мероприятий, определенных Стратегией социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 года, Инвестиционной стратегией до 2019 года, комплексными программами развития по отраслям жизнедеятельности.

В основном докладе Айсен Николаев отметил, что, несмотря на тяжелые экономические условия, в 2017 году Якутск достиг высоких показателей по вводу нового жилья, переселению граждан из аварийных домов, строительству социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства, реконструкции улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, развитию агропояса, реализации народных инициатив.

«Якутск сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по жилищному строительству. По предварительным итогам, в 2017 году в городском округе введено 310 тыс. кв. м жилья. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в Якутске расселено 2 040 квартир, 6400 горожан переехали из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры. В этом вопросе свой вклад внесли и депутаты Якутской городской Думы«, — сообщил Айсен Николаев.

Бюджетная политика в 2017 году была направлена на обеспечение эффективного и рационального управления средствами бюджета города Якутска, обеспечение финансовой устойчивости и своевременное исполнение принятых расходных обязательств.

По предварительным данным, доходы бюджета городского составили 15 325,4 млн. рублей. Наблюдается положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов. Глава Якутска отметил, что неуклонно возрастает вклад и малого бизнеса в развитие экономики города.

Основными приоритетами работы окружной администрации в 2018 году глава города назвал строительство детских садов и школ, ремонт дорог, благоустройство городской территории, развитие инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. Согласно указу главы РС (Я) Егора Борисова «О социальном развитии города Якутска на 2018-2020 года» в этом году начнется проектирование и строительство нового полигона для утилизации отходов и мусоросортировочного комплекса. В ряде приоритетных проектов также создание IT-парка. И все же важнейшей задачей на этот год остается по-прежнему создание новых школьных мест.

«Мы обязательно должны завершить строительство СОШ №35 по улице Тургенева. До конца года ожидается ввод национальной школы «Айыы Кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне, школы №25 на 350 мест по улице Якова Потапова, школы №6 на 500 учащихся по улице Автодорожной в микрорайоне ДСК. Планируется выкуп и реконструкция дополнительных помещений для школы «27 и №5. Продолжится строительство Международной Арктической школы на 220 мест на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор«, — сказал глава города.

После завершения отчета представители депутатского корпуса выступили с предложениями и пожеланиями в адрес Окружной администрации. Депутаты Якутской городской Думы отметили высокие показатели в социальной сфере, успешное завершение федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья, темпы роста собственных доходов города, поддержку предпринимательства, развитие аграрного сектора. Также они высказали свои предложения. Так, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Денис Васильев предложил в 2018 году усилить работу в части увеличения сборов налоговых поступлений от НДФЛ в городской бюджет. Основными достижениями деятельности Окружной администрации депутат от партии ЛДПР Евгений Перфильев считает высокие показатели, достигнутые в сфере строительства и комплексного благоустройство дворов и общественных пространств. Он пожелал руководству столицы уделить больше внимания уличному освещению пригородов, модернизации транспортной системы, развитию подростковых и спортивных центров, а также усилить контроль над маршрутными автобусами в вечернее время и в выходные дни.

Депутат Иван Данилов со своей стороны предложил уделять особое внимание системе водоотведения при ремонте и реконструкции дорожной сети, так как без учета этого в целом работа становится напрасной.

Подводя итоги, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил слаженную и конструктивную работу всех органов местного самоуправления в решении общегородских задач.

«Это были годы новых подходов, новых управленческих решений, годы совместной работы, понимания тех задач, которые стоят перед городом, пробуждение народной инициативы. И, конечно, в этом я вижу заслуги совместной работы команд депутатов и Айсена Сергеевича, как руководителя города. Сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что сформирован надежный базис для дальнейшего развития. У нас принята вся основная нормативно-правовая база«, — резюмировал Александр Саввинов.

В заключительной речи Айсен Николаев отметил, что все пожелания депутатов в области дальнейшего развития города и улучшения жизни его населения обязательно будут отрабатываться, и поблагодарил народных избранников за активное сотрудничество.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба якутской городской Думы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.01.2018, 7:00
Общество
Крещение 2018: что нельзя делать, традиции, приметы, обычаи 19 января
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
13.01.2018, 15:32
Политика
Эксклюзив
Два якутянина стали доверенными лицами Путина
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Республика
18.01.2018

2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности

Экономика
18.01.2018

Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций

Резонанс
Происшествия
18.01.2018

Минздрав Якутии: главврача Нерюнгринской ЦРБ могут отстранить от должности

Республика
18.01.2018

В Якутии крещенские купели откроют на Полюсе холода и берегу Ледовитого океана

Политика
18.01.2018

Егор Борисов возглавил медиарейтинг глав дальневосточных субъектов за 2017 год

Экономика
18.01.2018

«Сахатранснефтегаз»: Подавайте онлайн-заявку на подключение к газовым сетям

Культура & Образование
18.01.2018

Как в кремлевском коридоре Кобзон о реке Лене пел

Происшествия
17.01.2018

Следком: В Иенгре медик-депутат нарушил неприкосновенность жилища