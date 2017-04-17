Глава Единой сбытовой организации «АЛРОСА» покидает компанию — источники

Олег ПЕТРОВ, глава Единой сбытовой организации (ЕСО) «АЛРОСА», основного сбытового подразделения алмазодобывающей монополии, покидает компанию, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с планами О.Петрова.

Представитель «АЛРОСА» этот вопрос не комментирует. Один из источников уточнил, что О.Петров уже две недели не работает в «АЛРОСА».

О.Петров пришел в «АЛРОСА» в сентябре 2015 года, сначала он работал советником экс-президента компании Андрея Жаркова, позднее возглавил ЕСО. До «АЛРОСА» он работал в «Уралкалии», куда пришел в 2011 году из «Белорусской калийной компании» (БКК), совместного трейдера «Уралкалия» и «Беларуськалия», где занимал должность первого заместителя гендиректора с 2005 по 2011 годы.

ЕСО занимается сортировкой, первичной оценкой, предпродажной подготовкой и реализацией основных объемов продукции «АЛРОСА». Через ЕСО алмазы «АЛРОСА» продаются всем долгосрочным клиентам алмазодобытчика, кроме зарегистрированных в Якутии предприятий (они закупаются в Якутском предприятии по торговле алмазами (ЯПТА). Также ЕСО координирует деятельность объединения долгосрочных клиентов «АЛРОСА» ALROSA Alliance.

ЕСО подотчетно вице-президенту «АЛРОСА» Юрию ОКОЕМОВУ, курирующему сбытовую политику монополии в течение 8 лет, хотя обладает некоторой самостоятельностью. Источники, близкие к «АЛРОСА», характеризовали О.Петрова как эффективного менеджера и отличного специалиста на рынках многих сырьевых товаров, обладающего большим влиянием в «АЛРОСА». Во время работы О.Петрова Единой сбытовой организации было передано в подчинение одно из управлений московского офиса компании — управление по клиентской политике, которое возглавляет другой ветеран сбытовой службы «АЛРОСА» Владлен НОГОВИЦЫН.

Источник: ИА "Финмаркет"