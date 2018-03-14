Глава АЛРОСА: Местные кадры – в приоритете

Генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, комментируя итоги форума хозяйственного актива компании, заявил, что при трудоустройстве на Верхне-Мунском месторождении приоритет будет отдаваться местным кадрам из улусов, на территории которых группа АЛРОСА ведёт промышленную деятельность.

«Все соответствующие службы Удачнинского ГОКа разрабатывают «дорожную карту» по набору персонала. Ожидаем, что в этом году будет трудоустроено 400 человек, в следующем году – ещё 200-300 человек. Всё состоится в намеченные сроки. Месторождение готово к запуску. К четвёртому кварталу текущего года будем готовы открыть новое месторождение и трудоустроить на высокооплачиваемые рабочие места. Приоритет будет отдаваться населению районов, в которых мы работаем», – добавил глава компании.

Верхне-Мунское – это самое молодое месторождение «АЛРОСА», находится в 170 км. от Удачнинского ГОКа и состоит из четырёх кимберлитовых трубок.

В 2017 году начались добычные работы открытым способом на карьере «Заполярный». Как отметил представитель из Удачнинского ГОКа Павел Егоров, вехой в истории комбината стала обработка первых 75 тыс. тонн руды с Верхне-Мунского месторождения. «Результаты опробования радуют, вселяют оптимизм, так как содержание в них алмазов практически в два раза превышает значение, полученное после обработки геологических проб. В верхне-мунской руде – высокое содержание крупных алмазов, встречаются алмазы с фантазийной окраской», – сообщил он.

Разработка нового месторождения алмазов «Верхне-Мунское» на территории Якутии является стратегическим проектом алмазодобычи Группы АЛРОСА. Промышленное освоение на Верхне-Мунском месторождении начнётся в четвёртом квартале 2018 года и продлится, по оценкам, до 2041 года. Месторождение планируется разрабатывать открытым способом. В феврале в вилюйской группе улусов прошёл отбор населения для трудоустройства.

Напомним, в традиционном собрании хозактива приняли участие представители всех подразделений и дочерних обществ компании, а также первый заместитель председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА», глава Якутии Егор Борисов, президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов, председатель Правительства РС (Я) Евгений Чекин, руководители республиканских министерств и ведомств Якутии, народные депутаты республики, главы муниципальных образований.