Глава Алданского района лично поздравил ветеранов с Днем Победы

Седьмого мая, в канун праздника Дня Победы участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Алданского района, лично поздравили представители власти во главе с Северином Поздняковым.

Глава администрации выразил искреннюю благодарность ветеранам за их бессмертный подвиг, подчеркнув, что более величественного и выстраданного праздника у нас нет.

«Это святой для каждого день, который будут чтить в веках. День, когда мы ощущаем особую гордость за свою страну, за свой народ и историю. Мы гордимся и всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа. Как в трудные годы войны наши деды и прадеды грудью отстояли право народа на свободу и независимость», — отметил Северин Николаевич.

На сегодняшний день в Алданском районе проживают пять непосредственных участников Великой Отечественной войны: Баранов Анатолий Васильевич, Кошкарев Александр Кузьмич, Коломенцев Алексей Федотович, Кривоногов Александр Васильевич, Ланцов Петр Александрович.

Вместе с главой администрации ветеранов поздравили главный специалист по делам семьи и детства Анастасия Помалейко, начальник Алданского управления социальной защиты Вадим Мазурок, начальник военного комиссариата района Олег Бабич, председатель общественной организации Ветеранов войны и труда Алданского района Салим Козырев. Дочь Олега Бабича Светлана, присоединившись к поздравительной делегации, подготовила и вручила каждому ветерану рисунок в подарок.

Участники Великой Отечественной войны с благодарностью принимали цветы, подарки и поздравления. Рассказывали о здоровье, делились фронтовыми историями, с гордостью подсчитывали внуков и правнуков.

Один из ветеранов Александр Васильевич Кривоногов, приболев, встречал поздравительную делегацию в больнице. Был взволнован и вдвойне рад посетителям. А жителя Томмота Петра Александровича Ланцова от имени главы района Анастасия Помалейко и Олег Бабич поздравят сегодня восьмого мая.

«Ежегодно в стране и в Алдане в чакстности остается все меньше людей, воевавших с фашизмом, и наш долг заботиться и проявлять внимание не только в дни памятных дат, но и на протяжении всей их жизни», — отметила Анастасия Помалейко.

За годы войны с Алданского района призвано на фронт 11 700 человек. Половина навечно осталась на полях сражений. Семи жителям присвоено звание «Герой Советского Союза».