Глава Алданского района: Айсен Николаев задает новый тон дальнейшему развитию Якутии

Во вторник, 5 июня глава МО «Алданский район» Северин Поздняков встретился с представителями электронных, печатных средств массовой информации и телевидения, функционирующих на территории нашего муниципалитета.

Встреча состоялась в неофициальной обстановке. В течение полутора часов Северин Николаевич отвечал на все вопросы присутствовавших в зале журналистов, в том числе и личного характера.

Глава районной администрации поделился своим видением развития общественно-политической ситуации в республике в связи с назначением на должность врио главы Якутии Айсена Николаева. Участвовавший в церемонии его официального представления Северин Поздняков отметил следующее:

«Четко обозначив приоритеты своей деятельности на посту главы крупнейшего региона России, Айсен Николаев задает новый тон дальнейшему развитию Якутии. Нас ждет новое, динамичное время. Смена политических эпох — знаковое, историческое явление. Уверен, что наш регион станет передовиком социально – экономического развития на территории всего Дальнего Востока».

Участники встречи обсудили актуальные для нашего района вопросы: подготовку к отопительному сезону; проблемы чистоты и порядка в районе, наличие несанкционированных свалок и мусор во дворах многоэтажных домов; ремонт учебных заведений (в текущем году на ремонт школ Алданского района бюджетом предусмотрено 66 млн. рублей) и дорожной сети; развитие промышленности и сельского хозяйства, социальный блок.

Больше всего население района волнуют вопросы подготовки к предстоящей зиме. Особенно остро ставят вопрос жители, чьи дома отапливались некоторыми котельными ТЭС. Например, котельной АРЭМЗ. Как пояснил глава, по этому объекту идет речь о передаче его другому собственнику, который сможет, вложив определенные затраты, дать людям качественную услугу по теплообеспечению. Проблема касается не только Алдана, но и поселков Куранах и Синегорье. Как пояснил глава, одномоментно этот «гордиев узел» разрубить невозможно, в связи со сложностями в документальном оформлении взаимоотношений, но работа над тем, чтобы эту проблему решить раз и навсегда, ведется и результат не за горами.

Отдельно коснулись обсуждения предстоящего XII республиканского национального праздника «ЫСЫАХ ОЛОНХО» чести провести который удостоился Алданский район.

«Несмотря на суждения некоторых людей о нужности этого мероприятия, мы можем с ответственностью заявить, что оно состоится. Менее чем через месяц Алданский район встречает гостей и участников самого главного праздника Якутии. Проведение Ысыах Олонхо в нашем районе – показатель доверия со стороны республиканской власти. Мы живем в самом большом субъекте РФ. Мир Севера удивительно разнообразен и неповторим. Для жителей и гостей алданской земли Ысыах – возможность продемонстрировать детали этнокультурного многообразия мира».

Северин Николаевич выразил надежду на то, что объекты культурно-этнографического комплекса «Сэвэки» станут достоянием и гордостью алданцев, а вопрос их сохранения и поддержания – делом чести.

В завершении общения глава района выразил надежду на то, что диалог представителей СМИ и районной властью будет продолжен.