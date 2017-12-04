Гламурный Павел Маринычев включился в борьбу за мандат Ил Тумэна?

Павел Маринычев продолжит «бесславные традиции» менеджмента «Алмазов Анабара», об этом сообщил Sakhaday политолог Сергей Витте.

Гендиректор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев собирается участвовать в выборах Ил Тумэна.

Судя по недавним поездкам и встречам с населением, он будет выдвигаться от северных улусов. Так на днях вместе с депутатом Ил Тумэна Еленой Голомаревой он побывал в Оленекском районе.

Скорее всего, Маринычев планирует побороться за мандат на территории избирательного округа, включающего Анабарский, Булунский, Оленекский и Эвено-Бытантайский национальные улусы.

Сегодня интересы этого округа в Ил Тумэне представляет Иван Андреев, экс-замгендиректора «Алмазы Анабара» и экс-гендиректор «Нижне-Ленского». Это единственный человек из команды Матвея Евсеева, оставшийся в Ил Тумэне, и скорее всего, не претендующий на дальнейшее пребывание в парламенте.

Отметим, что это будет первая попытка Павла Маринычева попасть в парламент. И, наверное, небезуспешная. Таким образом его можно считать продолжателем славных традиций генералов «Алмазов Анабара», которые совмещали руководство на предприятии с депутатским креслом.

«Ну как славных? Скорее, бесславных традиций, — считает наш политолог Сергей Витте. – Напомню, что сразу после того, как Матвей Евсеев лишился кресла гендиректора «Алмазов Анабара», он отказался от мандата. Точно также поступила и Марианна Магомедова, экс-замгендиректора «Алмазов Анабара» по правовым вопросам. Более того, как писали на инфосайтах, ее пребывание в парламенте тяготило.

То есть получается, что без работы в алмазном предприятии им в парламенте делать нечего, об интересах людей, доверивших им представительство, они не думают».

Это является косвенным подтверждением того, что в Ил Тумэн руководители компаний идут исключительно для лоббирования интересов своих предприятий и с целью сохранить свое место, считает политолог.

Интересы избирателей для них вторичны, мандат необходим для решения служебных вопросов, для взаимодействия с министрами и руководством республики. А коль не получилось сохранить место, то они безропотно сдают мандаты, соглашаясь с правилами игры.

Поэтому планы Павла Маринычева занять место в парламенте хоть и выглядят привычными, но, подозреваем, что они связаны исключительно со служебным положением. Одно дело – руководитель предприятия, другое дело – депутат Ил Тумэна, чей статус позволяет вести диалог с чиновниками совсем по-другому.

Ведь согласитесь, судя по описанной ситуации с Матвеем Евсеевым и его замами, руководители «Алмазов Анабара» не упускают возможности выставиться от территорий, на которых работает их предприятие. Как только они теряют должности, то сразу же теряют интерес к депутатскому статусу.