ГИМС: в центральной Якутии открыта навигация для маломерных судов

ГИМС: еще в 11 районах и 2 городских округах республики открыта навигация для маломерных судов

Согласно Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) от 22 мая 2018 года № ОД-101 установлены сроки открытия навигации на отдельных территориях Республики Саха (Якутии) для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам:

с 01 июня 2018 года: в Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Таттинском (река Алдан), Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Мирнинском (Вилюйское водохранилище), Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском улусах (районах), в городских округах Якутск, Жатай.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, профилактики и предотвращения несчастных случаев на воде, государственные инспекторы по маломерным судам ежедневно проводят рейды и патрулирования по водным акваториям республики.

Так, сегодня инспекторы Якутского отделения ГИМС в связи с открытием навигации в г. Якутске провели патрулирование реки Лена. В ходе рейда провели профилактические беседы с пассажирами и судоводителями. Напомнили о правилах безопасного судовождения и безопасного поведения на водных объектах, а также о том, что судоводителям маломерных судов при себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке. Всем проинструктированным вручены памятки с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях на воде.

Как отмечают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам республики, перед каждым плаванием судоводителям необходимо уточнять прогноз погоды, проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна. В плавание рекомендуется взять компас или gps-навигатор, которые помогут сориентироваться в условиях ухудшения видимости.

Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям и гостям республики: строгое соблюдение Правил охраны жизни людей на водоемах и эксплуатация маломерных судов – непременные условия безопасности на воде.

Не стоит забывать, что в районах республики, где навигация еще не открыта, выход маломерных судов категорически запрещен.