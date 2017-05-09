ГИМС предупреждает: не допускайте выход на водные объекты в период паводка!

Несоблюдение правил поведения на водных объектах в период прохождения ледохода может привести к непоправимым последствиям, напоминают инспекторы ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В целях предупреждения гибели и травматизма людей государственными инспекторами по маломерным судам продолжаются профилактические мероприятия с населением республики, особое внимание уделяется группе риска: охотникам и рыболовам.

Так, в выходные дни сотрудники ГИМС структурных подразделений Центра ГИМС Хангаласского, Ленского, Олекминского, Амгинского, Алданского, Мегино-Кангаласского районов и города Якутска выехали на патрулирования береговых линий водных объектов в зоне своей ответственности. Среди населения проводится разъяснительная работа о запрете выхода маломерных судов до официального открытия навигации, индивидуальные беседы с жителями о нормах безопасности в весенний период, осуществляется раздача листовок с доведением правил поведения на воде.

Инспекторы ГИМС отмечают, что люди недооценивают ту реальную угрозу, которой сами себя подвергают. Во избежание несчастных случаев ГИМС рекомендует гражданам воздержаться от организации досуга вблизи водных объектов, особенно там, где берега ненадежны – в местах с рыхлым грунтом, обрывистыми, скалистыми берегами, где наблюдаются навалы льда. Передвижения по таким участкам может привести к падению в водоем. Категорически запрещен в этот период выезд автотранспорта и выход людей на тонкий лед на водных объектах республики!

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила безопасности на водных объектах, берегите себя и своих близких!