АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
3
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.95
 62.15
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.05.2017, 11:57
Столица
День Победы 2017. Программа празднования 9 мая
03.05.2017, 11:39
Экономика
Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”
03.05.2017, 11:34
Культура & Образование
«Теплоэнергосервис» поздравил с яркой победой детский ансамбль «До-ми-соль-ки» из Алдана
03.05.2017, 10:56
Происшествия
ГИМС напоминает: ледовые переправы в республике закрыты! Не рискуйте жизнью!  
03.05.2017, 10:50
Столица
Фотофакт
Жители села Табага на первомайской демонстрации выделились своей задумкой
03.05.2017, 10:38
Экономика
Капитальнай өрөмүөҥҥэ компенсация оҥорууну сиһилии быһаарыы
03.05.2017, 10:21
Общество
По-весеннему ярко и энергично встретили Первомай энергетики Якутии
03.05.2017, 9:58
Экономика
Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске
03.05.2017, 9:19
Культура & Образование
Архитектор и звезда эстрады справляют дни рождения
03.05.2017, 9:01
Происшествия
В Якутске в микрорайоне Марха сгорела частная баня
03.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Директор якутского музея станет членом Восточного отделения Росакадемии космонавтики
02.05.2017, 21:31
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ отправляется в  гастрольный тур по России «С благодарностью Учителю…»
02.05.2017, 21:16
Спорт
В Якутске прошла спартакиада ветеранов
02.05.2017, 20:21
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»
02.05.2017, 18:36
Столица
Микрорайон Марха стал чище
02.05.2017, 18:31
Столица
Внеси свои предложения: Якутск – город твоего будущего!
02.05.2017, 18:28
Столица
8 мая в Якутске будет организована традиционная полевая кухня
02.05.2017, 18:22
Культура & Образование
Лига выпускников СВФУ (ЯГУ) запустила официальный сайт премии «Признание»
02.05.2017, 18:12
Политика
 Александр Жирков поедет работать в ООН
02.05.2017, 17:40
Республика
Экстра
Депутат бьет тревогу: ЖКХ Олекмы в катастрофическом положении
02.05.2017, 17:27
Столица
В Промышленном округе провели массовые субботники
02.05.2017, 17:05
Республика
Фотофакт
Дети республики украсили первомайский парад
02.05.2017, 16:52
Происшествия
Продажа арестованного имущества влечет уголовное наказание
02.05.2017, 16:47
Культура & Образование
Егор Борисов открыл XVIII-ю Азиатскую физическую олимпиаду
02.05.2017, 16:36
Столица
Ко Дню Победы: анонс мероприятий Строительного округа
02.05.2017, 16:32
Культура & Образование
Резидент бизнес-инкубатора: “Мы поможем вырастить здорового и уверенного ребенка”
02.05.2017, 16:22
Спорт
Определены пять лучших стрелков среди строителей Якутии.
02.05.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Нейрохирург Игорь Яхонтов: Мы привыкли работать в этом режиме…
02.05.2017, 15:56
Спорт
Кубок Победы энергетиков: станции побеждают!
02.05.2017, 15:52
Общество
Ушел из жизни известный геолог, кандидат наук Николай Алексеев
02.05.2017, 15:46
Политика
Семеро смелых: ЕР завершила набор заявок на выборы мэра Якутска
02.05.2017, 15:45
Происшествия
Арестован якутянин, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности школьниц
02.05.2017, 15:38
Культура & Образование
Объявлены лучшие IT-шники Якутии!
02.05.2017, 15:37
Происшествия
По факту гибели людей на молокозаводе АЛРОСА возбуждено уголовное дело
02.05.2017, 15:17
Республика
Две опергруппы МЧС вылетели для сопровождения паводка
02.05.2017, 15:07
Спорт
3 мая — сдача норм ГТО и соревнования на Кубок Федерации профсоюзов РС Я)
02.05.2017, 14:56
Республика
Итоги Дня открытых дверей в 12 бизнес-инкубаторах республики
02.05.2017, 14:47
Республика
В муниципальных образованиях обсудили ход реализации планов и задач
02.05.2017, 13:55
Спорт
Якутский студент – чемпион Кубка мира по мас-реслингу
02.05.2017, 13:38
Путешествия
Крым: Туры на цветение!
02.05.2017, 13:30
Экономика
Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!
02.05.2017, 13:22
Общество
Сотрудник якутской Росгвардии награжден госнаградой России
02.05.2017, 12:29
Столица
Ребятишки из Центра «Берегиня» поучаствовали в семейной эстафете «Наставник, я и мой друг»
02.05.2017, 12:16
Столица
Добровольцы столицы провели школу-тренинг
02.05.2017, 12:13
Столица
Якутян приглашают на Всероссийскую акцию «Свеча памяти»
02.05.2017, 11:50
Столица
Таланты долины Туймаада: Объявлен дистанционный песенный конкурс среди непрофессионалов
02.05.2017, 11:26
Столица
Видео
Народная программа Айсена Николаева: Внеси свои предложения!
02.05.2017, 11:24
Происшествия
В Якутске насмерть сбита женщина, идущая по тротуару
02.05.2017, 11:16
Общество
1 мая в СВФУ: Год экологии
02.05.2017, 11:11
Республика
В Алдане прошел I открытый турнир по флорболу на кубок Газпрома
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
02.05.2017, 10:48
Экономика
Судебный приказ: Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
02.05.2017, 10:47
Происшествия
1 мая в Ленске сгорел рынок
02.05.2017, 10:01
Происшествия
Грузчик, похитивший у работодателя 8 тысяч банок консервов, предстанет перед судом
02.05.2017, 9:54
Происшествия
ФСБ предупрежила жителей Хандыги, умолчавших о террористах
02.05.2017, 9:53
Красота & Здоровье
В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую якутянку
02.05.2017, 9:38
Общество
Владислав Дмитриев: Желание трудиться, стремиться к новым вершинам – наша естественная потребность
02.05.2017, 9:36
Столица
Любовь Саввина бросила вызов Наталье Членовой
02.05.2017, 9:35
Финансы
Сегодня день рождения замминистра и журналистов
02.05.2017, 9:28
Спорт
Алданец вошел в состав австрийской команды Renauer Motorsport
02.05.2017, 9:12
Общество
Экстра
Мезрин уволен
01.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Якутский фильм «Костер на ветру» стал триумфатором фестиваля «Движение»
01.05.2017, 18:31
Происшествия
В Верхневилюйске брат и сестра выпали с балкона 3 этажа
01.05.2017, 18:09
Общество
Фотофакт
1 мая: Профсоюзы потребовали достойной работы, зарплаты и жизни
01.05.2017, 17:46
Желток
Фотофакт
Финский масреслер вытатуировал у себя на теле надпись по-якутски
01.05.2017, 15:46
Республика
Якутск отмечает праздник Весны и Труда
01.05.2017, 15:28
Спорт
Успех якутян на Чемпионате мира по шахматам в Италии
01.05.2017, 15:22
Культура & Образование
Дерзкая кража не омрачила День танца
01.05.2017, 14:49
Происшествия
Пассажиры «Аэрофлота» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму»
01.05.2017, 14:39
Происшествия
Похититель платежного терминала задержан
01.05.2017, 14:39
Общество
Фотофакт
Первомай в Якутске
01.05.2017, 14:36
Общество
Сергей Ларионов поздравил с праздником Мира, Весны и Труда
Архив новостей
Происшествия
3 мая 2017, 10:56
95

ГИМС напоминает: ледовые переправы в республике закрыты! Не рискуйте жизнью!  

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает владельцам автомашин: ледовые переправы в республике закрыты! Не допускайте несанкционированный выезд на лед закрытых переправ, так как это несет прямую угрозу вашей жизни и жизни ваших пассажиров!

С наступлением теплых весенних дней, лед на реках очень быстро пропитывается водой, меняет свою структуру, становится «игольчатым». Такой лед очень опасен, несмотря на свою толщину. Любой его участок под весом транспортного средства может внезапно проломиться, создается реальная угроза жизни людей и провалов автотранспорта под лед.

Государственная инспекция по маломерным судам еще раз призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лед!

Помните: За несанкционированный выезд на лед в отношении нарушителей закона предусмотрена ответственность по ст. 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия). Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Выполнение правил и требований – залог Вашей безопасности!

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
02.05.2017, 10:54
Желток
Эксклюзив
Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
27.04.2017, 8:20
Желток
Фотофакт
Что заложили в Москве бывшие якутские ВИПы?
28.04.2017, 13:51
Происшествия
Экстра
Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
03.05.2017

День Победы 2017. Программа празднования 9 мая

Экономика
03.05.2017

Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”

Экономика
03.05.2017

Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске

Столица
02.05.2017

Внеси свои предложения: Якутск – город твоего будущего!

Политика
02.05.2017

Семеро смелых: ЕР завершила набор заявок на выборы мэра Якутска

Происшествия
02.05.2017

По факту гибели людей на молокозаводе АЛРОСА возбуждено уголовное дело

Экономика
02.05.2017

Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!

Происшествия
02.05.2017

В Якутске насмерть сбита женщина, идущая по тротуару