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12 июля 2017, 17:25
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ГИМС МЧС проводит рейды безопасности по несанкционированным местам

В целях обеспечения безопасности людей, снижения количества несчастных случаев и гибели на водных объектах инспекторами ГИМС МЧС России ежедневно проводится профилактическая работа, совместные рейды, в ходе которых, проводятся разъяснительные беседы с населением и применяются меры административного воздействия. 

Анализ происшествий показывает, что наибольшее количество приходится на период купального сезона. Основными причинами утопления являются купание в неустановленных и необорудованных местах; оставление детей у водоемов без присмотра взрослых; купание в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с тем, что приоритетным направлением проводимого месячника безопасности является детская безопасность, пристальное внимание уделяется детям.

Так, сегодня 12 июля, с целью выявления безнадзорных детей во время купания в несанкционированном месте проведен совместный рейд безопасности в районе Даркылах ГО «Город Якутск». В рейде приняли участие представители Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), инспекторы Центра ГИМС, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Саха (Якутия), транспортной полиции и представителей средств массовой информации.

В ходе работы выявлены купающиеся в состоянии алкогольного опьянения, к которым были применены меры административного воздействия по линии полиции, а также дети, находящиеся без надзора взрослых.

В ходе рейда велись индивидуальные беседы по правилам поведения во время отдыха у воды. Также проведены беседы с детьми, родителями и взрослыми по мерам безопасности во время купания, подробно разъяснены действия в случае обнаружения детей без сопровождения взрослых и распространены листовки по мерам безопасности на водных объектахи о запрете купания в данном месте. Присутствующим приведена статистика происшествий на водных объектах и объяснено чем чреваты их заплывы на данном «диком пляже».

Государственная инспекция по маломерным судам Республики Саха (Якутия) напоминает, что запрещается купаться в несанкционированных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к плавсредствам; прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; загрязнять и засорять водные объекты и берега; купаться в состоянии опьянения; нырять и захватывать купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купания.

ГИМС в очередной раз обращается ко всем родителям и взрослым! Объясните детям элементарные правила безопасного поведения нахождения у воды. Контролируйте место нахождения своего ребёнка. У водоёмов не оставляйте малолетних детей без присмотра. Не разрешайте гулять и организовывать игры вблизи водоемов! Пусть ваш ребёнок знает, что без взрослых подходить к воде нельзя. Не проходите мимо случаев появления детей у воды без сопровождения взрослых.

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Источник:  Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я)
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