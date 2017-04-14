Гимназисты Якутска провели акцию «Мы хотим, чтобы птицы пели»

В городской классической гимназии состоялась экологическая акция, посвященная международному Дню птиц. Конкурс скворечников и кормушек был организован по инициативе родительского комитета и проведен в рамках Года Экологии в РФ и Года добра в городе Якутске с целью развития культуры бережного отношения и заботы об окружающей среде у подрастающего поколения.



Участниками акции стали учащиеся начальных классов гимназии, всего было принято на конкурс более восьмидесяти скворечников, каждая представленная работа отличилась своей оригинальностью и перед членами жюри стояла сложная задача по выбору победителей конкурса. При отборе работ-победителей судьи основное внимание обращали на использование натуральных материалов, устойчивых к внешним природным воздействиям, также оценивалась творческая составляющая и аккуратность выполнения работы.

Победители были определены в различных номинациях: «Самый уютный скворечник», «Самый авангардный скворечник», «Самый сказочный домик для птиц», «Самый оригинальный скворечник», «Самый экологичный скворечник» и т.д. Всем участникам были вручены благодарственные письма, а победителям дипломы. После награждения была проведена жеребьевка среди классов для определения территориальных мест по установлению скворечников. И в ближайшие выходные ребята вместе с родителями установили домики для птиц с надеждой, что в скором будущем птицы будут петь в наших скверах и парках.

Родительский комитет гимназии выражает искреннюю благодарность Управлению Октябрьского округа за поддержку экологической акции.