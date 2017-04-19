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19 апреля 2017, 18:02
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Гимназистки совершили деловой визит в Госдуму

 В гостях у депутата Государственной Думы Российской Федерации Галины ДАНЧИКОВОЙ побывали представители школьного парламента МБОУ «Сангарская гимназия» Вераника ПОПОВА, Лена ЕФИМОВА и Валерия ПЕТРОВА.

Это был деловой визит юных парламентариев к депутату. Старшеклассницы представили Галине Данчиковой эскиз макета своей будущей школы, о чем они договаривались еще в ноябре прошлого года во время рабочей поездки депутата в Кобяйский улус. Тогда представители школьного парламента от имени учащихся Сангарской гимназии подняли вопрос строительства нового здания, перспективы которого уходят за горизонт 2020 года в рамках госпрограммы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы».

Галина Иннокентьевна во время личного приёма внимательно выслушала ребят и пояснила, что сегодня, с введением новых федеральных государственных стандартов, требования к содержанию, условиям и результатам образовательного процесса предъявляются достаточно высокие. В Республике Саха (Якутия) сфера образования – один из приоритетов государственной политики, только за последние пять лет доля школьников, обучающихся в современных условиях, повысилась с 70,0% до 78,5%. А с 2010 года введено 75 новых зданий школ.

Осенью Галина Данчикова предложила своим юным коллегам проявить инициативу и самим разработать эскизный макет будущей школы. Что и было сделано учащимися Сангарской гимназии. А случай показать «домашнее задание» своему старшему коллеге выпал в рамках их участия во Всероссийском открытом конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского в г.Москва.

— Мы испытывали огромное волнение и одновременно гордость, что побываем в Государственной Думе, — делятся впечатлениями старшеклассницы. – Галина Иннокентьевна встретила нас очень радушно, угостила чаем и кофе с конфетами. Мы рассказали о нашем успешном участии во Всероссийском конкурсе, она слушала нас с большим интересом, задавала вопросы.

По словам ребят, состоялся полезный разговор и по поводу проекта школы. Галина Иннокентьевна отметила активную жизненную позицию учащихся Сангарской гимназии, неравнодушие к судьбе родной школы.

— Мы рассказали, как проходил конкурс на лучший проект, какие предложения были по нашей будущей школе. Поблагодарили Галину Иннокентьевну за замечания и предложения по проекту. На самом деле, многие очень важные моменты, как оказалось, мы не учли, — отметили юные парламентарии. Они сообщили, что в ближайшее время в гимназии состоятся школьные парламентские слушания по обсуждению проекта нового здания гимназии.

Ребята выразили огромную признательность депутату Государственной Думы Галине Данчиковой за внимание к деятельности школьного парламента.
— Галина Иннокентьевна разговаривала с нами как с коллегами, на равных. Мы гордимся, что побывали в Государственной Думе. Это, как выяснилось, совсем несложно. Нам было очень интересно посмотреть, как работают депутаты, — поделились впечатлениями школьники из поселка Сангар.

Отметим, что по итогам Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, главной задачей которого является творческое развитие юных исследователей, сангарские школьники получили дипломы первой степени за работы «Aspergillius и его влияние на здоровье человека», «Змееголовник и пути его сохранения» (номинация «Лучший патриотический проект»), «Якутский орнамент на территории Кобяйского улуса», «Кисломолочные продукты и их влияние на здоровье человека», «Многообразие шляпочных грибов на территории Кобяйского улуса», «Некоторые способы повышения урожайности картофеля в условиях Севера» (номинация «Лучшее агротехническое предложение»).

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Источник: сайт galinadanchikova.ru
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