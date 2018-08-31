Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»

В Окружной администрации города Якутска подведены итоги традиционного фотоконкурса «Якутск глазами горожан». В этом году фотоконкурс прошел в седьмой раз и был посвящен Году новаторства в городе Якутске.
В конкурсную комиссию под председательством исполняющей обязанности заместителя главы городского округа «город Якутск» Елены Кузнецовой поступили 44 заявки, 190 фотографий.
«Отрадно, что наш фотоконкурс продолжает привлекать горожан разных возрастов, и любителей, и профессионалов. Лучшие работы – это их подарок городу с днем рождения. И конечно, эти фотоработы будут сопровождать и украшать все радостные моменты жизни нашей столицы. В этом году, кроме трех традиционных номинаций, мы добавили еще одну в честь знаменательной даты – 100-летия якутской милиции», — рассказала член конкурсной комиссии, начальник отдела по связям с общественностью Окружной администрации г. Якутска Юлия Егорова.
Жюри благодарит конкурсантов за активное участие. Лучшие творческие работы будут включены в блогбук «Якутск глазами горожан», который будет издан ко Дню рождения города Якутска. В День города также состоится фотовыставка «Якутск глазами горожан».
По решению конкурсной комиссии победителями стали следующие участники:
«Якутск – город новатор»:
1 место – Данилов Анатолий Иванович за фотоработу «Ночной город»;
2 место – Попов Иннокентий Петрович за фотоработу «Мамонты в тумане»;
3 место – Готовцева Ольга Прокопьевна за фотоработу «Позолота весны».
«Горожанин»:
1 место – Кондратьев Антон Витальевич за фотоработу «Дети в фонтане»;
2 место – Вензель Петр Иванович за фотоработу «Казак зажигает»;
3 место – Романова Ирина Леонидовна за фотоработу «Есть связь времен».
«100 лет на страже порядка и закона»:
1 место – Винокуров Василий Александрович за фотоработу «Встреча времен»;
2 место – Тырылгин Филипп Николаевич за фотоработу «На страже порядка»;
3 место — Иванова Наталья Ивановна за фотоработу «Без прошлого нет будущего».
«Фотоистория Якутска»:
1 место – Петров Панкратий Дмитриевич за фотоработу «Перекресток улиц Мира и Октябрьской ныне перекресток улиц Кулаковского и проспекта Ленина»;
2 место – Никифоров Егор Васильевич за фотоработу “На теплом озере”;
3 место – Григорьев Виктор Николаевич за фотоработу “История улицы с одного окна”.
Победителям номинаций будут вручены ценные призы: за первое место – смартфон Iphone, второе место – смарт-часы, третье место – Bluetooth-наушники.
Организаторы фотоконкурса “Якутск глазами горожан” поздравляют победителей и желают дальнейших творческих успехов.
Торжественное подведение итогов фотоконкурса состоится в празднование Дня города, 9 сентября на площади Ленина в 12.00 часов.