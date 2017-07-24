Гидрологи: уровень воды в реке Лене начал снижаться

Гидрологи зафиксировали понижение уровня воды в реке Лене. Об этом в понедельник сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На протяжении всего участка реки Лены от Витима (Ленского района) до поселка Кангалассы отмечается понижение уровней воды с интенсивностью от 0,2 до 0,9 м за сутки», – отмечается в сообщении.

Максимальный уровень дождевого паводка, объяснили гидрологи, сформировался 21 и 22 июля. Общий рост составил 4,7 – 5,7 метра.

Вода вышла на пойму и подтопила сенокосные угодья на 20-50%.