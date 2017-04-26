Гибель крепильщика в руднике «Айхал»

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в подземном руднике «Айхал» Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» и гибели рабочего.

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы 26 апреля 2017 года около 14 часов.

На место происшествия выехал старший следователь СКР совместно с главным государственным инспектором Ленского управления Ростехнадзора.

Установлено, что в подземном руднике согласно выданного наряда-задания бригада рабочих из четырех человек выполняла работы по установке закладочной перемычки.

При производстве работ произошло обрушение около 8 кубометров горной массы, при этом крепильщик участка закладочных работ, 1992 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.