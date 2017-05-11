ГИБДД Якутии предлагает всем водителям поддержать Дни снижения скорости 13 и 14 мая

8-14 мая т.г. по инициативе Организации Объединенных наций во всем мире проходит Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, цель которой – активизация деятельности мирового сообщества по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

Неделя должна стать основой для осуществления на национальном уровне целевых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и привлечь внимание общественности к проблемам аварийности, связанной с превышением скоростного режима. Четвертая Глобальная неделя проводится на принципах и в рамках Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 годах.

В рамках Недели в странах – участниках ООН проводится социальная кампания «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!» (SaveLives#SlowDown), направленная на привлечение внимания мировой общественности к проблеме аварийности, связанной с превышением скорости, и принятие мер по повышению безопасности участников дорожного движения.

Первая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН прошла в 2007 году и была посвящена молодым участникам дорожного движения. Главной темой второй Глобальной недели безопасности, которая была организована в 2013 году, стала тема повышения безопасности пешеходов. В рамках этих глобальных событий во всем мире, а также в регионах России прошли различные широкомасштабные тематические мероприятия, акции, конференции, выставки. В 2015 году Третья глобальная неделя безопасности дорожного движения была посвящена проблеме детского дорожного травматизма.

В своем обращении Организация Объединенных Наций призвала правительства стран, международные учреждения, институты гражданского общества, частные компании, — то есть всех, кто пользуется дорогами мира, присоединиться к Неделе и провести мероприятия, направленные на активизацию совместной деятельности по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.

Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибают более 1,2 миллиона человек и еще от 20 до 50 миллионов получают травмы. В Российской Федерации каждый год происходит почти 4,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий по причине превышения установленной скорости движения, в которых погибают более тысячи человек, еще около 6 тысяч получают ранения различной степени тяжести.

Российская Федерация, играющая ведущую роль в глобальных действиях по сокращению количества погибших и пострадавших на дорогах мира и являющаяся активным лидером продвижения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на международной арене, присоединится к мероприятиям Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

Мероприятия в рамках Недели, посвященные проблеме аварийности из-за превышения скорости, пройдут во всех российских регионах. В Якутии такие мероприятия уже проводятся: акцию «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!», которая приурочена к Глобальной неделе БДД в Якутии уже поддержали педагоги и дальнобойщики, мотоциклисты и веллеры, обычные участники дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят различные социально значимые акции и мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по причине превышения скорости, а также по профилактике ДТП с детьми-пешеходами, велосипедистам, а также по пресечению и предупреждению нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей.

Госавтоинспекция Якутии призывает жителей республики присоединиться к акции «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!», поддержать идеи Глобальной недели безопасности дорожного движения. Свою поддержку можно выразить безукоснительным соблюдением ПДД, дисциплинированностью и внимательностью на дорогах. Кроме того, сотрудники ГИБДД предлагают всем водителям поддержать Дни снижения скорости 13 и 14 мая: в выходные дни тысячи якутян отправятся на природу, на дачи, за город, и хотелось бы, чтобы каждый добрался к месту отдыха и вернулся домой без проблем, с разумной скоростью, отдохнувший и с хорошим настроением.

Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас!