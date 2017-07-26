ГИБДД республики несет службу в усиленном режиме

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обстановка на автодорогах республики остается сложной.

Только с начала года сотрудниками ГИБДД выявлено более 112 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано и отстранено от управления более 4 тысяч водителей в состоянии опьянения. А ведь каждое из этих нарушений могло послужить причиной очередного дорожно-транспортного происшествия! Но к каждому нарушителю сотрудника ДПС не приставить.

За период с 1 июля 2017 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 89 ДТП, при которых 10 человек погибли и 113 получили травмы. При этом только за период с 13 по 19 июля т.г. на территории республики произошло 38 ДТП, в которых погибли 7 человек и 48 получили травмы.

Наибольший рост количества ДТП зарегистрирован в Алданском, Мирнинском, Ленском, Нерюнгринском, Хангаласском, Таттинском, Чурапчинском районах и городе Якутске.

В связи с ростом аварийности на дорогах республики подразделения ГИБДД с 25 июля по 3 августа несут службу в усиленном режиме.

Проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения с привлечением внештатных сотрудников, народных дружинников, казачьих обществ. В мероприятиях также задействован личный состав аппарата МВД по Республике Саха (Якутия).