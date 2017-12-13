ГИБДД: проверка водителей проходит без «репрессий» и «полицейского беспредела»

Вчера в социальных сетях, мессенджере «WhatsApp», а так же на форумах появилась информация о том, что в период с 12 по 19 декабря водители междугородних такси объявили «забастовку», ссылаясь на наглость пассажиров и «тотальные проверки» со стороны сотрудников ГИБДД.

Госавтоинспекция проводит проверку водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, на постоянной основе. Кроме того, в соответствии с планом работы ОВД на территории Республики Саха (Якутия) периодически проводятся специальные профилактические операции, такие как «Автобус», «Такси» и др. Так, со 2 по 31 октября текущего года на территории республики совместно с инспекторами Управления Гостехнадзора РС(Я) была проведена межведомственная профилактическая операция «Такси», в результате которой около 100 водителей, осуществляющих перевозочную деятельность, были привлечены к административной ответственности за осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, без подачи соответствующего уведомления о начале предпринимательской деятельности, без подачи уведомления при осуществлении заказных перевозок и другие нарушения законодательства.

В связи с резонансным ДТП, унесшим жизни 9 людей, очевидно, что внимание к междугородним перевозчикам в настоящее время повышено. Однако, стоит отметить, что проверка водителей инспекторами ДПС осуществляется в соответствии с законодательством, без т.н. «репрессий» и «полицейского беспредела».

Еще одной причиной «протеста» таксистов, судя по всему, явилось то, что пассажиры сами начали требовать соответствующие документы у водителей на осуществление перевозок.

Госавтоинспекция уверена, что у таксистов, не имеющих проблем с документами, подтверждающими пригодность как самого водителя, так и транспортного средства к перевозкам пассажиров и багажа, не будет причин прерывать свою трудовую деятельность.

В связи с предстоящими новогодними праздниками, во время которых увеличивается спрос на междугороднюю перевозку, работа по данному направлению Госавтоинспекцией будет усилена.