В Якутске продолжаются массовые проверки ГИБДД

Госавтоинспекция г. Якутска сообщает, что до конца мая текущего года в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма будут проводиться ежедневные массовые проверки на предмет выявления водителей, игнорирующих правила перевозки детей.

Напоминаем, что согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

В соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.

Основными местами проведения проверок станут школы, детские сады, поликлиники и места массового притяжения родителей с детьми – парки, кинотеатры, торговые центры.

Просим водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и не допускать нарушения Правил дорожного движения.