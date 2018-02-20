ГИБДД предупреждают водителей об опасности тонировки стекол

С наступлением весны, когда солнце светит все ярче, многие водители начинают задумываться об «обклейке» стекол своих автомобилей тонировочной пленкой.

Несмотря на ряд преимуществ, самым веским аргументом против тонировки является то, что она ухудшает обзорность, в ночное время суток обзорность ограничивается еще больше. Так что заметить выбегающего на проезжую часть в условиях плохой видимости, возникшей из-за выпадения осадков, пасмурной погоды или в ночное время суток взрослого человека, а тем более ребенка, очень трудно.

Ситуация еще больше усложняется, если пешеходы в одежде темного или черного цветов, их просто не видно. А днем при ярком и умеренном солнечном свете на затонированном стекле появляются блики, поскольку солнечные лучи преломляются и на стекле отсвечиваются предметы, находящиеся в салоне автомобиля, тем самым, мешая управлению.

Напомним, что существует государственный стандарт, в котором установлены конкретные нормы светопропускания для каждого типа стекол. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее 70% для ветровых стекол (передних стекол) и передних боковых стекол, включая стекла передних дверей. Светопропускание прочих стекол не нормируется.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента безопасности колёсных транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, помимо составления административного материала нарушителю выписывается требование об устранение выявленных недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение которого предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест до 15 суток.

Так, в прошлом году на территории Республики свыше 2500 автомобилистов были привлечены к административной ответственности за управление транспортом со стеклами, не отвечающими стандартам.