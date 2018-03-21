ГИБДД готовится к весенним каникулам школьников

С наступлением теплых весенних дней дети начали больше времени проводить на свежем воздухе – на детских площадках, городских катках, в ледовых городках. Активизировались и семейные выезды за город: в места активного отдыха, спортивно – развлекательные центры, зоопарки, дачные участки.

Акция «Готовься к каникулам!» прошла на территории городских ледовых катков, один из которых расположился прямо на центральной площади им. Ленина. Инспекторы провели на катках инструктажи с детьми и родителями: напомнили о соблюдении ПДД и осторожности во время игр на свежем воздухе. Юным катокерам вручены закладки с рисунками о правилах безопасного поведения на дороге, перехода проезжей части, требованиях безопасности во дворах.

Родителям инспекторы рекомендовали проводить с несовершеннолетними «пятиминутки безопасности» на постоянной основе, использовать на одежде детей световозвращающие элементы, всегда контролировать их досуг и времяпрепровождение. Особое внимание сотрудники полиции уделили перевозке: разъяснили, как правильно выбрать детское удерживающее устройство, о характеристиках различных групп автокресел, способах установки на сидения, рассказали о наиболее безопасном месторасположение ребенка в салоне автомобиля.

С 15 по 31 марта на территории Республики Саха (Якутия) проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», в рамках которого сотрудники ГИБДД в детских развлекательных центрах, местах семейного отдыха, образовательных учреждениях проводят беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения.

К проведению мероприятия в районах республики присоединяются сотрудники ПДН и участковые уполномоченные полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что только общими усилиями заинтересованных лиц – родителей, педагогических работников, органов местного самоуправления, общественности, можно снизить уровень детского дорожно – транспортного травматизма, сложившийся в республике.

С начала года на дорогах Якутии зарегистрировано 26 дорожно – транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 3 ребенка погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести.

Особое внимание уделяется организованной перевозке детей. Ведь именно во время весенних каникул увеличиваются школьные выезды в места активного отдыха, детские развлекательные центры, спортивные базы, различные соревнования и олимпиады.

Госавтоинспекция советует автомобилистам соблюдать безопасный скоростной режим в местах массового скопления людей, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, на дворовых территориях. Родителям при перевозке детей следует позаботиться об их безопасности — размещать в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности.

УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)