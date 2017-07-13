Герои «Спокойной ночи, малыши» приедут в Якутск на благотворительную акцию

20 июля 2017 года в городском специализированном доме ребенка Якутска состоится очередная акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз». ВТБ профинансировал приобретение медицинского оборудования на сумму 1 500 000 рублей. Оно необходимо для ранней реабилитации и лечения неврологических патологий у детей, находящихся на попечении в доме ребенка.
Городской специализированный дом ребенка оказывает комплексную медико- педагогогическую и реабилитационную помощь детям-сиротам. Тысячи детей нашли приют под крышей этого дома. Лишь за последние десять лет в учреждении проживало и воспитывалось около двух тысяч детей. Более 300 малышей были возвращены своим родителям, а около 250 — нашли новых мам и пап. Здесь с детьми работают воспитатели, учителя, логопеды, врачи, массажисты. Комплексная помощь помогает подопечным полноценно развиваться.
В рамках благотворительной акции для маленьких пациентов выступят герои детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», которая является давним партнером благотворительной программы «Мир без слёз». Композитор и исполнитель детских песен Владимир Щукин вместе с детьми разыграет веселые музыкальные номера.
В мероприятии, посвященном благотворительной акции, примут участие:
Евдокия Ивановна Евсикова — заместитель главы города Якутска по социальным вопросам;
Олег Алексеевич Припузов — первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Наталья Александровна Слепцова — главный врач городского специализированного дома ребенка города Якутск;
Петр Владимирович Птицын — руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по Республике Саха (Якутия).
Адрес мероприятия:
Городской специализированный дом ребенка
г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 97/1
Начало мероприятия: 20 июля 2017 года, 11:00
Сбор гостей: с 10:45comments powered by HyperComments