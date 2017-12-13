Георгий Полтавченко выразил соболезнование в связи с трагическим ДТП в Таттинском улусе

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко от имени всех жителей северной столицы выразил слова соболезнования в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в Таттинском улусе.
«В Санкт-Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественной нам Якутии. Глубоко потрясён трагедией, случившейся в Республике Саха (Якутия). В эти трудные дни от имени всех жителей нашего города выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал в телеграмме губернатор и пожелал им душевных сил, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления.
Георгий Полтавченко отметил, что Санкт-Петербург скорбит вместе с Республикой Саха (Якутия).comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фото Марии Васильевой, ЯСИА.