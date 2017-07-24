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Спорт
24 июля 2017, 11:40
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Георгий Балакшин: Мы надеемся завоевать две медали на Сурдлимпийских играх в Турции

Министр спорта республики Георгий Балакшин в интервью ЯСИА рассказал о подготовке к Играм народов Якутии, почему Бердигестях станет хозяином следующей Спартакиады по национальным видам спорта, чего ждет от атлетов, которые отправились на Сурдлимпийские игры в Турцию.

— Георгий Русланович, недавно в Верхневилюйске прошли Игры Манчаары. Как можете оценить подготовку к мероприятию?

— Это была юбилейная спартакиада, поэтому ее значимость и масштабность увеличивались в разы. Как организатор я не могу ставить оценку, но гости и участники говорят, что соревнования прошли на высоком уровне. Мастерство спортсменов выросло в разы. Девять новых рекордов республики — это отличный показатель.

— Следующая Спартакиада по национальным видам спорта пройдет в Горном улусе. Чем руководствовалась коллегия Минспорта, когда выбирала место?

— Всего было подано шесть заявок от Кобяйского, Горного, Усть-Алданского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского улусов. Коллегия в первую очередь оценивала готовность района к проведению мероприятия. Кроме того, мы учитывали и то, какое внимание муниципалитет уделяет развитию спорта. Бердигестях отлично вписался по всем критериям, поэтому он станет хозяином Игр Манчаары 2021 года.

— Есть ли уже планы по строительству спортивных объектов?

— В Верхневилюйске к Играм Манчаары построено три комплекса. Думаем, что в Горном районе будет возведено минимум два сооружения.

— В следующем году пройдут Игры народов Якутии. На прошлой неделе вы провели в Амге выездное совещание. О чем удалось договориться?

— В Амгу выезжал оргкомитет во главе с заместителем председателя правительства республики Михаилом Гуляевым. На месте проведения игр планируется строительство двух объектов — стадиона и спортивного комплекса. Мы увидели отставание по некоторым направлениям, но время есть. Оргкомитет дал множество поручений, которые нужно исполнять в срочном порядке.

— Как пройдут отборочные соревнования, и сколько участников отправятся в Амгу на Игры народов Якутии?

— Спортсмены пройдут три отборочных этапа по 19 видам спорта — сначала на уровне муниципальных образований, затем состоятся квалификационные республиканские чемпионаты, лучшие отправятся на игры. По нашим подсчетам, в Амгу приедут более 4 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи атлетов и 1,5 тысячи организаторов, участников культурной программы.

— В Верхневилюйске на Играх Манчаары впервые в истории соревнования транслировались в прямом эфире на национальном телевидении. По мнению населения, картинка была очень качественной. Планируете ли транслировать состязания из Амги?

— В заречных районах связь лучше, чем в отдаленном Верхневилюйске, где не было оптоволоконной линии. Тем не менее, министерство связи Якутии очень хорошо отработало Игры Манчаары. Ведомство обеспечило высокоскоростным интернетом НВК «Саха» и пресс-центр, а население получило доступ к мобильному интернету. Думаю, в Амге проблем со связью не будет.

— В эти дни в Турции проходят Сурдлимпийские Игры. Честь Якутии защищают четыре спортсмена…

— Четыре представителя Якутии на столь значимых международных соревнованиях — очень хороший показатель. В Турцию отправились борцы Егор Скрябин, Валерий Чемпосов, Василий Стрекаловский, а также заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе Евдокия Каторгина. Еще рано загадывать, но мы рассчитываем на две медали.

— Как их поддерживает министерство спорта?

— Все четверо входят в нашу олимпийскую программу, то есть мы полностью обеспечиваем их потребности. Помимо этого они являются членами сборной России, поэтому во всех учебно-тренировочных сборах участвовали вместе с командой.

— Если они вернутся с медалями, какие награды их ждут?

— У нас есть распоряжение правительства, где четко указан размер выплат призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Если спортсмен завоюет золотую медаль, его ждут шесть миллионов рублей. За второе место — четыре миллиона, за «бронзу» — 3,2 миллиона.

— А как сейчас обстоят дела с паралимпийцами и легкоатлетами? Они все еще не могут участвовать в международных турнирах.

— Ограничения с российских паралимпийцев не сняты. Надеемся, что все разрешится в скором времени. Что касается легкой атлетики, то Сардана Трофимова подала индивидуальную заявку в Международный олимпийский комитет. В случае принятия положительного решения, она сможет выступать под нейтральным флагом.

— Еще один якутянин, член сборной России Василий Егоров выступит на чемпионате мира по боксу. Как он готовится к соревнованиям?

— После Олимпиады в Рио он стал увереннее, опытнее. Мы все видели, как хорошо Василий выступил на чемпионатах России и Европы. Сейчас спортсмен находится на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске. Это первый этап подготовки после перерыва.

— Кого считаете самым опасным для него соперником?

— На чемпионате мира очень высокая конкуренция. В весовой категории Егорова — обладатель «золота» Олимпийских игр Хасанбой Дусматов и кубинец Хоанис Архилагос, побеждавший нашего боксера. Надеюсь, что тренеры приложат максимальные усилия, чтобы подготовить Василия к состязанию.

— В Якутии растет число людей, вовлеченных в спорт. Сколько новых объектов было сдано в этом году?

— Сейчас в Якутии спортом занимается 34,8% от общего числа населения. Нынче мы ввели в эксплуатацию четыре объекта, не считая муниципальных. Это спорткомплекс в Вилюйске и три сооружения к Играм Манчаары. Планируем скоро завершить строительство двух объектов в рамках движения «Моя Якутия в XXI веке».

— Говорят, что Якутия претендует на проведение летней Универсиады в 2023 году. Министерство спорта подавало заявку?

— Переговоры идут, но заявку мы пока не подавали. Шансы у нас есть, тем более, Якутия накопила солидный опыт проведения международных спортивных мероприятий. Например, мы организовали шесть Игр «Дети Азии». Конечно, Универсиада — более серьезное мероприятие, но, повторюсь, шансы есть.

— К слову, о «Детях Азии». Через два года они впервые пройдут на Сахалине. Как хозяева готовятся к событию?

— На Сахалине идет подготовка к проведению зимних Игр. Организаторы планируют включить в программу восемь видов спорта. Мы намерены участвовать в семи из них. Сформируем команду, отберем ребят и отправим на учебно-тренировочные сборы. Костяк якутской сборной будет образован в ближайшее время.

— Недавно стало известно, что с должности замминистра спорта ушла Марина Захарова. В чем причина?

— Она с семьей переехала в Московскую область. За время работы зарекомендовала себя отличным специалистом. Марина Викторовна отвечала за массовые и адаптивные виды спорта. Очень жаль, что ей пришлось переехать в другой регион. Распоряжение о новом заместителе еще не вышло.

— В скором времени планируется провести Кубок Ил Дархана по хапсагаю. Каким он будет?

— Глава республики озвучил эту идею на Кубке МВД по хапсагаю. Поручение есть, оно не обсуждается. Наша задача — в 2018 году на высоком организационном уровне провести турнир. Опыт есть — в этом году мы организовали международный Кубок Ил Дархана по смешанным единоборствам. Уверен, что предстоящее состязание станет не менее зрелищным.

— В Якутии каждый год организовываются массовые спортивные мероприятия. В чем залог их успешного проведения?

— Как говорится, «рука набита». Каждая структура Минспорта знает, чем должна заниматься. Сформировалась очень высококлассная команда по всем направлениям. Например, за Игры Манчаары в основном отвечал Центр национальных видов спорта, за турнир памяти Дмитрия Коркина — Школа высшего спортивного мастерства, за Мемориал Дмитриева — Училище олимпийского резерва. За каждым спортивным мероприятием стоит множество высококлассных специалистов, которые зачастую остаются в тени.

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Источник: Дьулустан Сергеев, ЯСИА
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