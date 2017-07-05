Геолог и планетолог Манчаары, ушедший в последний маршрут…

Новая общественная формация, существенно улучшив внешние атрибуты жизни человека, вряд ли даст такую же положительную картину относительно его духовных ценностей. Вместе с этим встает во весь рост вопрос изменения характера людей, которые имеют сегодня под собой шаткую основу. От чего это — вы все прекрасно знаете. Но были, есть и будут во все времена люди, соль земли, благодаря которым совершаются прорывы, движение вперед. Мой рассказ о человеке, который до самого конца оставался верен самым высоким идеалам, человеке-глыбе, жизнь которого — пример для подражания.

В прошлом году не стало Эдгара Дмитриевича ИЗБЕКОВА, моего двоюродного брата. Ему месяца не хватило до 78-ми. Три года могучий организм, знавший из вредных разве что едучий дым костра, боролся с болезнью века, инсультом. Но проиграл последнюю схватку. Он не был военным, которым приемлемо слово «схватка», но вся его жизнь была своеобразной борьбой. Борьбой за воплощение идеи. И он успел за свои здоровые 75 лет так много, что дано единицам.

Перед войной в Якутске жила интересная, интернациональная семья ИЗБЕКОВЫХ. До сих пор на улице Ярославского, по ту сторону Заложного озера, стоит осевший от старости, но еще крепкий дом, построенный главой семьи, отцом Эдгара, Дмитрием Дмитриевичем. Отец его был ученым-историком, первым летописцем войны в республике, вернувшимся с передовой инвалидом. Дмитрий Дмитриевич учился до войны в Ленинграде и привез оттуда красавицу-костромчанку Августу. Увлеченные своим делом люди, вырастили на книгах, энциклопедиях и, главное, на своем примере жадных до образования, до жизни троих прекрасных сыновей. Старший Вадим, выпускник Московского энергетического института, первый из якутян — чемпион страны по самбо. Сегодня он проживает в подмосковной Коломне и до сих пор, в 80 лет, тренирует. Правда, детей, но и это дорогого стоит, ибо дается ему просто.

Вадим Дмитриевич долго работал в Иркутском политехническом институте, где преподавал физическое воспитание и иностранные языки, а также тренировал бойцов силовых структур, из которых вырастил немало мастеров спорта и чемпионов. Мастеру спорта СССР Вадиму Дмитриевичу ИЗБЕКОВУ сегодня неведомы давление, старческие болезни. Он легок на подъем, активен, как и много лет назад, когда был альпинистом и покорял высоты Памира, Тянь-Шаня, Алтая и Саян.

Младший брат Эдгара Дмитриевича Виктор окончил Томский институт, став инженером электронного полупроводникового оборудования. Его пригласили в Новосибирск, в секретное учреждение, где он успешно трудился всю жизнь и где живет с семьей и внуками. Сегодня ему 71, и он уверенно переплывает одну из самых крупнейших рек в мире, западносибирскую Обь, на которой стоит город. Все три сына этой семьи приобрели в жизни самое главное, что делает человека неповторимой личностью – призвание в жизни.

Относительно среднего сына Эдгара можно перечислить только достижения, и станет ясно, как увлеченно и неистово жил этот человек. Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия), член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, он внесен как яркий ученый в уникальную энциклопедию А.И. МЕЛУА «Геологи и горные инженеры России», что огромная честь.

Другая сфера исследований Эдгара Дмитриевича антипод геологии… планетология, где он также сумел сказать свое веское слово. Постоянный член комиссии российских планетологов, благодаря своим исследованиям космической жизни он вошел в редкую энциклопедию Г.Н. КАТТЕРФЕЛЬДА «Астрономические геологи и планетологи СССР».

Область его исследований разнообразна — геология золотоносных россыпей, металлогения, планетология. Эдгар Дмитриевич — автор свыше 70 научных работ, опубликованных в разных всероссийских изданиях, в том числе — трех крупных монографий. По отзывам крупнейших ученых-геологов страны В.К. ЧАЙКОВСКОГО и К.А. АЛЕКСЕЕВСКОГО монография Избекова «Образование и эволюция россыпей» — готовое учебное пособие для студентов. За свои исследования Эдгар Дмитриевич еще в 1987 году удостоен серебряной медали ВДНХ, позже – медали «Выдающийся геолог XX века» имени академика В.И.СМИРНОВА, награжден почетным знаком «Серебряная сигма» за большой вклад в науку. Эдгар Дмитриевич – автор классификации золота, которую имеет лишь американская корпорация «Де Бирс» по части алмазов. Автор «Атласа вилюйской синеклизы», он — прекрасный организатор проведения научных конференций всероссийского масштаба по основной сфере деятельности – россыпному золоту, а также конференций в память о своих старших наставниках И.С. РОЖКОВЕ и Ю.Н. ТРУШКОВЕ. По итогам двух последних научных конференций им изданы две научные книги, что означает огромный труд, включающий сбор материалов по всей стране, от Дальнего Востока до Москвы, переписку, редактирование, вплоть до вложения собственных средств.

Неутомимый ученый и общественник, Эдгар Дмитриевич был членом редколлегии межвузовского российского журнала «Аллювий», комиссии по россыпям Совета по рудообразованию Российской Академии наук, членом секции по исследованию грунтов Луны комиссии по планетологии РАН РФ. Сегодня подобного специалиста по золотоносным россыпям, эксперта высочайшего уровня по россыпным месторождениям и самородному золоту в республике нет, да и есть ли в целом в России – вопрос.

Времени ничегонеделания, валяния на диване у него не было в принципе. Каждый час четко рассчитан, насыщен, наполнен, жив. В свободное время у него, как у истинного мужчины – рыбалка, охота, никогда не надоедающая природа, его мир, а также собаки, машина, дача, где все держалось на нем; семья, дочь и сын, которого он с третьего класса брал в поле. Сегодня Павел, всей грудью вдохнувший вольный ветер природы, давно стал таким же неутомимым исследователем-ученым, но уже вулканологом, трудится по приглашению и живет в Америке.

Ярый сторонник коммунистических идей, Эдгар Дмитриевич оставил после себя книги политического, публицистического содержания, где выразил свои взгляды на жизнь, а также инициировал издание книги об отце, который, кроме научных трудов, написал пять бесценных книг о фронтовиках Якутии буквально по горячим следам.

Помнится, как-то давно, на грани распада прежней советской жизни Эдгар написал огромную статью в газете «Советская Россия». Она занимала всю полосу и была пронизана болью за простых людей, которые оказались, гол, как сокол, в новых капиталистических реалиях. Никогда, ни до, ни после, я не видела в жизни, чтобы центральная пресса отвела бы столь огромное место автору из далекого региона. Но она отвела, и это был грандиозный успех. Прекрасный язык, образная подача материала, энциклопедические знания истории, политологии, экономики, социологии обезоружили, видно, не лишенных снобизма московских акул пера.

Свои статьи он подписывал «МАНЧААРЫ», ибо как этот легендарный народный герой не терпел фальши, любое попрание прав человека; болела у него душа, глядя на то, как расслаивается общество на богатых и бедных, и жизнь с каждым днем для человека без связей и денег становится все сложней.

Задолго до этого, когда все это было впереди, после школы в Якутске, как у всех юных, жизнь перед ним открыла все свои перспективы. Он отлично окончил Свердловский горный институт им. В.В. Вахрушева и начал работать в Верхне-Индигирском геолого-разведочном управлении. Горный мастер зимой, летом участковый геолог, Эдгар Избеков уже в то время открыл россыпь шароидального пустотелого и тороидального золота чокульского типа на реке Индигирка. Затем способный геолог был направлен в аспирантуру, по окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию по россыпным месторождениям в Прииндигирской зоне.

Рабочим местом стала родная якутская природа. Геолог – тяжелейшая из профессий. Годы и годы, десятилетия и десятилетия, нагрузив рюкзак, Эдгар уходил в маршруты, в места, где не ступала нога человека, кишмя кишащее зверьем и куда закидывают только вертолетом. Успеть перейти перевал, добраться до склона горы, чтобы устроиться на ночь; успеть обойти болото, успеть не упасть, зацепиться, успеть не утонуть и продолжить путь; успеть намыть, раскопать, провести тут же первые изыскания, написать, доказать. Тяжелейшая в физическом плане профессия. Но без нее он не мог. И мог идти сутками, ибо был силен, крепок и умел.

И всю жизнь – погоня за временем, ибо планов громадье. Рабочий день в семь утра в Институте благородных металлов и камней Якутского филиала РАН, а попросту в институте геологии. Зимой – шурфовка на месте изысканий, опыты, исследования, защита экспериментов, подготовка материалов, монографий, научных трудов, поездки на симпозиумы, научные конференции, их организация, выступления. Работа – смысл жизни, все остальное – предтеча к ней. Был, разумеется, надежный тыл. Уютный быт с супругой Лилией Арсентьевной, дети.

Никаких изысков дома, в одежде. Есть крыша над головой, есть что одеть, не больше. Можно сказать, что в этом сказался спартанский быт геолога, но больше это самоотрешение, присущее большим людям и большим ученым, которых только и одаривает судьба редким талантом.

…Недалеко от поселка Нижний Бестях, километрах в семи от трассы, за грядой смешанного леса голубеют воды древних озер Маачия. Озеро Хотун казалось когда-то огромным и безбрежным, как море. В глубоких и темных водах озера Дьэдэй водились краснобрюхие окуни. Сейчас здесь заповедная зона. Отсюда чистейшую питьевую воду выкачивают водовозки для Нижнего Бестяха. А на озере Абага, где водились крупные жирные караси, раскидывались когда-то на опушке леса огромные палатки. Высотой с человеческий рост, сшитые где-то по заказу, а, возможно, геологические, с железными печками и сбитыми по периметру деревянными кроватями, палатки служили надежным жилищем.

В голубых озерах Маачии, возможно, отразилось то далекое время, когда жить на лето в этот райский уголок впервые, на рубеже пятидесятых годов прошлого века, переехал со своей старушкой Матреной, немудреным скарбом и единственной коровой дядя Эдгара, старший брат отца Егор Дмитриевич. Времена тогда стояли спокойные, вдали от людей тревоги, как сегодня, не ощущалось, да и Егор, харизматичный и сильный человек, мало кого боялся. Это место стало настоящим его сайылыком, куда потянулись чуть позже братья из города Дмитрий Дмитриевич, отец Эдгара, и мой, Иоаким Дмитриевич с семьями.

Маачия стала самой прекрасной вехой жизни для всех нас: среди зелени, даров леса. Здесь можно было купаться с утра и до ночи, а потом есть жареные караси, керчях, ходить по грибы, играть на песчаном берегу. Здесь впервые взял в руки ружье Эдгар и пошел с отцом на уток, зайцев – старые фото из семейного альбома запечатлели серьезного мальчишку с первыми трофеями. Сюда в свою просторную палатку он, будучи юношей, выезжал на отдых — быстрый, энергичный, необычайно красивый. Сюда возил детишек с женой по ягоды, и именно Маачия, наверно, натолкнула прежде его на мысль стать геологом. Здесь и Павел, его сын, прикипел, наверно, навсегда к природе, к премудростям охоты, жизни в лесу, как и мои братья. Здесь всегда было зеленое лето, и оно долго снилось потом зимой, навевая тоску…

Но не все было безоблачно и накатано в жизни Эдгара Дмитриевича. В июне 1985 года пришла беда. Это случилось в поле, в верховьях Лены, откуда родом его супруга Лилия, и когда он впервые взял в нетрудный маршрут всю свою семью.

— Тогда стоял сплошной дым от пожаров, — вспоминает доктор геолого-минералогических наук Зинаида НИКИФОРОВА, — нам нужно было найти речку Ичера, идем все по берегу, и тут Эдгар Дмитриевич плашмя упал. Тяжелый удар геологического молотка, который он нес подмышками, прошелся по левому глазу… Я разорвала новую футболку на бинты, завязала рану, уложили Эдгара Дмитриевича на дно лодки, память он не потерял, но враз обессилел. Паша, его сын—девятиклассник, повез нас на моторке в лагерь. Там я обработала рану марганцовкой, дала антибиотики. Три дня добирались до больницы. После медики сказали, что все верно сделано, заражения не случилось, но при таком ударе железом, когда вытекла внутричерепная жидкость, а осколки костей попали в мозг, человек живет лишь полтора-два часа… Только крепкое природное здоровье спасло Эдгара Дмитриевича. И как он стойко перенес долгий путь!

— Это был незаурядный человек во всех отношениях, — продолжает коллега по работе Зинаида Никифорова, руководитель группы генезиса россыпей Института благородных металлов и камней ЯФ СО РАН, — яркий представитель якутской науки, который продолжил разработки Юрия Николаевича ТРУШКОВА дальше, увидев и доказав геометрическую модель образования золотоносных россыпей. Он успешно защитил по этой теме докторскую диссертацию, а ведь мог после многократных тяжелейших операций, став инвалидом, когда глаз перестал видеть, и травма головы была серьезной, этого не делать? Мог. Мог вообще дома сидеть, но, знаете, характер, характер настоящего, преданного науке ученого. Он и в маршруты продолжал ходить, как обычно.

Еще обязательно надо сказать, что Эдгар Дмитриевич был знатоком всех золотоносных россыпей республики – Алданского района, Верхней Индигирки, Колымского, Аллах-Юньского, Куларского, Вилюйской группы районов. Жаль, не успел опубликовать материалы в виде монографии. Все это он прошел пешком, изучал самолично. Помимо того, огромная работа им проделана по поискам новых алмазоносных провинций в центральной Якутии. С точки зрения геофизики предположения возникли еще 30 лет назад. Он же исследовал и доказал возможность открытия новых алмазоносных территорий со стороны минералогии.

Тут следует сказать о том, что автор этих строк имела как-то с Эдгаром беседу и была удивлена тому факту, что вблизи Якутска на 45 километре еще в 1967 году он обнаружил золото, которого может быть до 25 тонн. Однако его смущало сравнительно низкое содержание – в кубометре грунта может быть от 0,1 до 1, 0 грамма, что, считал он, нерентабельно. Что еще интереснее, там же, как выше отметила Зинаида Никифорова, на новых территориях были найдены пиропы – спутники алмазов. Еще лет 12 назад все разработки были направлены в Министерство природных ресурсов РФ. Далее Эдгар Дмитриевич поведал мне тогда о том, что территория Якутска беспокойная и на ней можно многое найти. К примеру, в верховьях р. Чакыя 140 млн. лет назад была лава юрского периода. В 2002 году ниже могилы отца Тыгына на глубине 200 метров нашли руду, в Намцах также имеются вулканические породы. Имея такие кладовые природы, все якутяне могли бы существовать безо всяких финансовых проблем, полагал он, добавив, что в Норвегии, к примеру, новорожденному правительство сразу открывает счет и кладет полторы тысячи долларов, которые ежегодно пополняются. Возможно же такое и у нас? – спросил он тогда меня…

— Яркий, своеобразный человек, общительный, доброжелательный, — вспоминает своего коллегу Владимир ШКОДЗИНСКИЙ, доктор геолого-минералогических наук, одновременно сосед по даче, — мы знакомы были 49 лет, и все это время я не переставал удивляться его способности одухотворять природу. В одиночку ходил на охоту, рыбалку, ездил я с ним в Маачию, на Хотуне, ловили карасей, кормили дух огня, чтили Байаная. Физически очень выносливый, сильный, неприхотливый, по торосам ходил зимой легко, не уставал, тепло не одевался. На даче совместно осваивали премудрости дачных работ, Эдгар Дмитриевич что-либо придумывал, чтобы урожай был хороший, а на работе в обед в его кабинете шли шахматные баталии. У него были шахматы с часами, и шахматист он был великолепный, знал начало, этюды, теорию. Все у него в жизни было многообразно и основательно.

…Пропахший ветрами и дождем геолог не умирает. Он уходит в свой последний маршрут.