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Географический диктант: В чем секрет якутского бума?

Экзамен для 14 тысяч якутян

26 ноября 2017 года вся страна в третий раз писала Географический диктант. И якутяне в том числе. Три года назад эту интересную акцию инициировал председатель Попечительского Совета Русского географического общества Владимир ПУТИН.
Мы спросили у известных участников диктанта: им-то это зачем?

Юрий КУПРИЯНОВ, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации

— Мне интересно было. Себя проверить, знания повысить. Страну свою нужно знать. И мы – Якутия – в этом вопросе на правильном пути. Не в баллах дело, а в том, сколько людей хотят знать больше и не бояться себя проверять. Учиться. Я писал диктант вместе с другими якутянами в Москве в МГУ. Набрал 88 баллов, в следующий раз надеюсь, что будет больше.
И мне кажется то, что мы чемпионы по количеству площадок для диктанта, гораздо важнее полученных баллов. Естественно, когда в диктанте принимают участие три кандидата наук, процент будет высок. А когда 13 тысяч – от пенсионеров до школьников – ниже, и память уже не та, и знаний пока недостаточно. Знания – дело наживное. Желание их получать гораздо важнее.


Анатолий БРАВИН, министр по развитию институтов гражданского общества РС(Я)

— Я давно не сдавал никаких экзаменов. Проверить свои знания хотел, и поддержать своего друга Дмитрия Ивановича СОЛОВЬЕВА, заместителя председателя Русского географического Общества в РС(Я), директора исторического парка «Россия — моя история».
Но кроме того, я свидетель того, как это повышает интерес к республике. И отчасти организатор, получал в Москве призы для победителей диктанта.
Мы, якутяне, вообще молодцы! Меня спрашивали на пресс-конференции руководителя федерального агентства по делам национальностей БАРИНОВА в ТАСС в декабре: что происходит в Якутии? Откуда такой бум? Мы в числе победителей этнографического диктанта, юридического диктанта. И я считаю, что у нас все это получалось с большой помощью общественных организаций – у нас очень активное общество. Без них не получилось бы вовсе получить первые места. Наша заслуга — организовали штабы по республике, договаривались об аренде, распечатали бумажные формы, поддерживали связь с федеральными организаторами. А ножками и ручками, волонтерами работали они.

***

Как сообщает геопортал, в 2017 году диктант написали в 25 странах мира, в пяти частях света: Австралии, Азии, Америке, Европе, а также на территории Африки, где акция прошла на Научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров», находившемся на рейде Кейптауна. Всего в Географическом диктанте-2017 приняли участие более 260 тысяч человек, что значительно превысило результат прошлого года – 187 тысяч.
Республика Саха (Якутия) отмечена несколько раз.
В 2017 году для участников Диктанта было организованно 2224 специально подготовленных площадки. В России лидером по их количеству стала Республика Саха (Якутия), где Диктант прошёл в 277 организациях.
Самыми активными регионами России по количеству участников стали Республика Башкортостан (17 350 человек), Республика Саха (Якутия) (13 903 человек), Краснодарский край (6 205 человек).
Средний балл, набранный участниками акции в России, равен 43,9 из 100 возможных. У Республики Саха (Якутия) – 31,6. Есть куда стремиться.

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Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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