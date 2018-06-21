Генсек Константин Черненко оказался родом не из Якутии?

В Якутии с некоторого периода времени было принято считать, что Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко имел якутские корни.

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Выпущенная в свет Национальным книжным издательством «Бичик» в 2007 г. книга «Нюрбачан» нюрбинского краеведа Ахмета Дмитриева вызвала широкий интерес на родине. В книгу вошли воспоминания жителей села Нюрбачан, родословные истории некоторых семей, ранее не публиковавшиеся архивные данные.

Вот одна из историй, предлагаемых автором вниманию пытливого читателя, – родословная Поповых. Дочь местного жителя Саввы Попова-Сэрбэкэ вышла замуж за украинца Устина Черненко и уехала с ним в местность Ессей, что в Красноярском крае. Ее внук, Константин Устинович Черненко, стал в свое время Генеральным секретарем ЦК КПСС, руководителем Советского государства.

Когда автор собирал материалы для книги «Нюрбачан», старики не могли вспомнить имени бабушки Константина Устиновича, называли просто – «старуха из Ессея». Они рассказали, что «старуха» – это дочь Саввы Попова, что она вышла замуж в Накаасе (I Нюрбе) за Устина Черненко. Есть сведения, что Савва был ссыльным русским. Это подтверждает дочь П.С.Попова (Хантаай) – Е.П.Попова, которая ныне живет в Якутске. Сама она стройная, высокая, славянской внешности. Можно предположить, что «старуха из Ессея», вышедшая замуж за украинца, тоже была красавицей.

Однако недавние исследования родословной генсека поставили эту версию под сомнение.

Как сообщает сайт http://shans.online/dokopalsya-do-prapradeda/, Генеалог Алексей НИЛОГОВ копнул в глубь вопроса, «откуда есть пошел» последний генсек Застоя. И «докопался» до прапрадеда.

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Будущий советский партийный и государственный деятель Константин Черненко родился 11 сентября 1911 года по старому стилю (24 сентября – по новому) в семье крестьянина украинского происхождения Устина Демидовича Черненко (1874-1930) и Харитины Федоровны (вторая половина XIX века – 1919). Устин Демидович работал на промыслах: сначала на медных рудниках, затем на золотых приисках.

Устин Демидович служил рядовым в Иркутском резервном пехотном батальоне, а его будущая жена была односельчанкой – дочерью Федора Терскова.

Согласно десятой ревизии, прошедшей 20 мая (1 июня) 1858 года, в деревне Тесинской записан сын поселенца 5-го разряда Алексея Черненка (так в документе) – Демид, то есть дед Константина Устиновича, которому указано 23 года (родился приблизительно в 1835 году). Также записана его жена Февронья Романовна 22 лет и их дочь Пелагея одного года.

Воспользовавшись пометкой о том, что по предыдущей поселенческой сказке семья Алексея Черненки записана под №3, мы обратились к девятой ревизии по деревне Тесинской, состоявшейся 26 октября (7 ноября) 1850 года. Окладной поселенец 56-летний Алексей Черненко указан (без отчества) с двумя сыновьями – 15-летним Демидом и пятилетним Варламом. Женский пол представлен крестьянской женой 38-летней Акулиной и двумя дочерьми – 13-летней Авдотьей и 9-летней Парасковьей.

Удивительно, что в последней десятой ревизии 1858 года домочадцы Алексея Черненки, кроме новой семьи его старшего сына Демида, не зафиксированы, однако в метрических книгах мы находим записи о них, благодаря которым узнаем отчество как самого Алексея, так и его жены Акулины. Так, в апреле 1857 года у поселенца Алексея Моисеевича Черненкова и Акулины Савельевны рождается дочь Ирина. Эти сведения дают нам еще одно колено в роду Черненковых – Моисея (прапрадед генсека).