Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию

Региональные власти Дальневосточного федерального округа допустили существенные упущения при стратегическом планировании и создали препятствия для ускоренного развития. Об этом на совместной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Всего, по данным заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина, в ходе проверки в апреле-мае 2017 года в регионах Дальнего Востока было пресечено 1100 нарушений закона в части защиты прав инвесторов. По итогам надзорных действий возбуждено 8 уголовных дел и 61 административное производство.

Например, в Якутии не предоставили помощь из-за 1 копейки долга по налогам, выявлялись также многочисленные факты нарушения прав инвесторов в сфере землепользования. Комментируя нарушения, Юрий Гулягин предложил существенно ужесточить наказание за препятствование деятельности инвесторов и предпринимателей.

Юрий Чайка добавил, что в большинстве регионов в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельных участков, в их постановке на кадастровый учет необоснованно отказывают. Информация о свободных территориях недоступна в Республике Саха (Якутия), Амурской области, Приморском крае и других.