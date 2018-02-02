Генофондные питомники помогут сохранить якутскую корову

В Якутии осталось всего чуть более 1660 голов якутского скота. Чтобы спасти породу от исчезновения, власти создают в районах генофондные питомники. Об этом шла речь на правительственном часе в Госсобрании (Ил Тумэн).

По словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петра Алексеева, в регионе разведением якутского скота занимаются в 11 улусах – Амгинском, Намском, Горном, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах.

«В настоящее время якутская корова находится на грани исчезновения, маточное поголовье составляет 666 голов, а чтобы не попадать под категорию исчезающего вида, эта цифра должна быть не менее тысячи», – отметил вице-премьер. Он уточнил, что вместе с быками насчитывается чуть более 1660 голов.

Для того, чтобы спасти породу от исчезновения, власти создают так называемые генофондные питомники.

Всего их пять: в Эвено-Бытантайском, Амгинском, Намском и два в Горном улусах.

Работу питомников курирует государственное учреждение «Сахаагроплем». Его руководительВасилий Лукин рассказал, что якутской корове уделяется особенное внимание, разработан план селекционно-племенной работы.

В прошлом году на разведение якутской коровы было предусмотрено более 5,7 миллиона рублей.