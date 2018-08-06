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Красота & Здоровье
6 августа 2018, 13:30
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Генетика: самые шокирующие факты

Генетика — это поистине чудо-наука, изучение которой позволяет человечеству не только успешно бороться с недугами, но и предопределить внешность и интеллект своего потомства. Сегодня ученые-генетики стоят на пороге уникальных открытий, которые помогут замедлить процесс старения и значительно увеличат продолжительность жизни человека, сообщает  Рамблер.

Умные люди вымрут

В последние годы ученые активно ищут гены, которые отвечают за интеллектуальные способности человека (аномально высокие или низкие), а также за отклонения в работе мозга, ведущие, например, к шизофрении, аутизму и депрессии. Такие гены действительно существуют. Так, недавно были обнаружены вариации в ДНК, которые связаны с высоким уровнем интеллекта.

Ученые заинтересовались, а влияет ли интеллект на продолжение рода? Исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, доказали, что данная взаимосвязь действительно имеется: чем выше интеллект человека, тем меньше детей он производит на свет.

Таким образом, возможно, в далёком будущем интеллектуалы уступят место людям, обладающим более низким уровнем развития. Этот процесс идет уже сегодня: за последние 20 лет количество носителей “умных” генов не фатально, но все же сократилось.

Голубоглазые родственники

Сегодня людей с глазами небесно-голубого цвета практически не встретить. А тех, кто остались, негласно называют “родственниками”. Все потому, что небесно-голубые глаза — это мутация особого гена жителей Ближнего Востока.

Женщин-гениев практически не бывает

Если вы хотите умное потомство, то вам следует кое-что узнать о том, как наследуется интеллект. Отец может “передать” свои умственные способности только дочери, и только на 50 процентов. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она соответственно “получает в наследство” от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.

Из этого следует вывод, что женщин-гениев в природе быть не должно, точно так же, как нет стопроцентно глупых женщин. Этот факт на своем примере подтверждают светила науки: практически все они — представители сильной половины человечества.

Мужчинам, которые мечтают об умном сыне, следует обратить внимание на отца своей супруги. Если последний обладает очень высоким интеллектом, то ребенок получится умным. Если же мужчина мечтает о потомках-интеллектуалах, то ему необходимо ставить на рождение дочери.

Девочки по чертам характера похожи на своих матерей, но по умственному развитию они ближе к своим отцам.

Генетическая коррекция — уже не миф

День, когда родители получат возможность самостоятельно выбирать гены для своих детей, уже не за горами. В конце 2008 года ученые официально заявили, что вскоре на свет появится первый ребенок, гены которого были искусственно модифицированы. В январе 2009 года в Лондоне родилась такая девочка.

Пессимистами не становятся, а рождаются

Исследования генетиков из университета Британской Колумбии в Канаде доказали: наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.

Очаровательные мутанты

Порода кошек шотландская вислоухая была выведена в 1961 году. Их забавные ушки стали следствием именно генетической мутации. По этой причине скрещивать двух вислоухих кошек нельзя. Для продолжения рода вислоухих спаривают с прямоухими особями.

Самая распространенная генетическая аномалия

Статистика показывает, что 1 из 180 детей рождается с некой аномалией хромосом. Самая частая хромосомная аномалия — это синдром Дауна.

Доказано, что появление такого ребенка зависит от возраста женщины-матери. Так, девушки в возрасте до 25 лет рожают такого ребенка с вероятностью 1/1400, до 30 — 1/1000. Когда женщина достигает возраста 35 лет, риски возрастают до 1/350. Для женщин от 42 лет вероятность родить ребенка с синдромом Дауна увеличивается до 1/60, а в 49 лет — до 1/12. Тем не менее по статистике именно молодые женщины чаще рожают таких детей, но это потому, что на их долю в целом приходится больше производимых на свет детей.

Мы все одинаковые

Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы — генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.

Все люди — братья

Все человечество — это потомки одной группы людей. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие генетические вариации обезьян и человека. В ДНК полусотни африканских обезьян намного больше наследственных вариаций, чем в ДНК всех людей на планете. Более того, ученые обнаружили, что мы все — потомки африканцев. Аналитическое исследование опубликовано в National Geographic в рамках «Genographic project» — уникального проекта по изучению истории всего человечества.

Польза мутаций

Мутации могут быть вредными, нейтральными и даже полезными. Большинство генетических мутаций являются нейтральными, на втором месте — вредные, и лишь небольшая часть признана полезными. Мутация определенных генов может иметь на удивление положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.

Источник: https://doctor.rambler.ru/news/40489560-genetika-samye-shokiruyuschie-fakty
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