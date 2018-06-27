Генеральный директор «Киэргэ» Александр Павлов получил награду на Гражданском форуме

22 июня в городе Якутске состоялся Гражданский Форум — 2018 «Форум тех, кто действует». В работе форума приняли участие врио главы Якутии Айсен Николаев, и.о. заместителя председателя правительства РС (Я) Ольга Балабкина, председатель общественной палаты Алексей Сергучев, исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов, член общественной палаты РФ, заместитель председателя общественной палаты Иркутской области Светлана Уралова, заместитель председателя общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов и многие другие.

В ходе форума были награждены общественно-политические деятели и активисты общественного движения.

Генеральный директор ювелирной компании «Киэргэ» Александр Кириллович Павлов был удостоен наградным знаком «За вклад в развитие институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) от имени министерства по развитию институтов гражданского общества республики.

Отметим, что в 2018 году «Киэргэ» отмечает свой 25-летний юбилей. Компания под руководством Александра Кирилловича является одним из старейших ювелирных предприятий республики. Бренд «Киэргэ» известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Александр Павлов – известный предприниматель, меценат, уделяющий огромное внимание благотворительной деятельности. «Киэргэ» поддерживает различные социальные проекты, пропагандирует национальную культуру на международном уровне.

Пожелаем Александру Кирилловичу и всему коллективу «Киэргэ» дальнейших успехов, благополучия и процветания.